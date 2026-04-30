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「假送禮真搶劫」灣區歹徒鎖定長者 金山警示警

記者王子涵／舊金山報導
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嫌犯通常主動接近受害人攀談，藉機拉近距離，並假意贈送項鍊或其他飾品，借機調包或強...
嫌犯通常主動接近受害人攀談，藉機拉近距離，並假意贈送項鍊或其他飾品，借機調包或強行奪走受害人真實珠寶。（舊金山警局提供）

舊金山警局（SFPD）近日逮捕兩名涉嫌珠寶詐搶的嫌犯，並向公眾發出警示，指出近期灣區出現多起以「送禮」為幌子的搶劫手法，受害者多為長者，呼籲民眾提高警覺。

警方表示，該類案件多由有組織犯罪集團操作，專門鎖定佩戴明顯珠寶的民眾。嫌犯通常主動接近受害人攀談，有時聲稱來自外地甚至海外，藉機拉近距離，並假意贈送項鍊或其他飾品。在「幫助」受害人佩戴所謂「禮物」時，迅速調包或強行奪走對方身上的真實珠寶，過程隱秘且迅速。

警方指出，此類案件中受害者以年長者居多，提醒民眾如遇陌生人主動接觸或提出贈送物品，應保持距離，切勿讓對方靠近或觸碰個人財物，必要時可明確表示將報警。若懷疑遭鎖定或已受害，應立即聯繫警方。

案件發生於3月20日。當天，警局便衣小組在市內執行打擊搶劫行動時，發現一輛白色BMW運動型休旅車形跡可疑。警員觀察到車上人員多次接近佩戴珠寶的路人並試圖攀談，疑似物色作案目標，隨即展開監控。

警方表示，該車隨後在第17大道與Cabrillo街附近接近一名受害者。嫌犯與對方交談期間，其中一名嫌犯假意為受害者佩戴項鍊，隨即強行奪走其珠寶後迅速離去。

警方持續跟蹤嫌犯車輛，並在其他警員接觸受害者確認情況後，在「無人機先遣應變系統」（Drone First Responders, DFR）協助下，制定逮捕行動。最終於Frederick街400號路段附近成功攔停該車，將兩名嫌犯拘捕，過程未發生衝突。

警方在現場查獲多件珠寶、美元及外幣現金，以及作案使用的假項鍊。經調查，警方以充分理由逮捕37歲的Ludovic-Iustinian Ceausu與41歲的Claudia Voinescu。

兩人已被送往舊金山縣監獄，面臨包括二級搶劫、共謀犯罪、持有贓物、重大竊盜、虐待長者、持有偽造物品意圖詐欺及持有竊盜工具等多項罪名。此外，Voinescu另涉及一項外縣未結的竊盜通緝令。

警方呼籲民眾與家中長者多加討論此類犯罪手法，提高防範意識，以避免成為目標。警方表示，將持續加強巡邏與執法，嚴打相關犯罪。

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