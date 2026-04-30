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曾任金山警局代局長 57歲警官葉培恩參加FBI培訓引發爭議

編譯林思牧／綜合報導
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曾擔任舊金山市警局代理局長的葉培恩，他被提名參加聯邦調查局(FBI)的培訓。(本...
曾擔任舊金山市警局代理局長的葉培恩，他被提名參加聯邦調查局(FBI)的培訓。(本報檔案照)

曾擔任舊金山市警局代理局長的葉培恩已重返警校受訓？他被提名參加聯邦調查局(FBI)的培訓，但有些人對他佔了該給較年輕警官的位子感到不滿。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，在擔任代理局長八個月後，葉培恩（Paul Yep）繼續留在局長劉力一（Derrick Lew）身邊，擔任一個職責範圍較為寬泛的特別顧問，這一職位的好處在於可以提高他的退休金。儘管已步入職業生涯的暮年，現年57歲的葉培恩依然保持著終身學習的心態。

自4月10日起，他一直在維吉尼亞州的聯邦調查局學院（FBI Academy）參加為期10周的菁英訓練項目，該項目包含嚴格的體能、學術和戰術訓練。舊金山市警局每年僅選拔一到兩名警官參加該項目，其目標通常是將中年警官培養成未來的領導者。

儘管警局領導層為他們的選擇辯護，但兩名前指揮官和兩名現任警官表示，擁有近30年警齡的葉培恩，不應該被提名參加一個本意是讓資歷較淺警官的培訓計畫。

「派一個曾經是局長的人去參加那個訓練班毫無道理，」市警局前副局長阿里（Mikail Ali）說。他同時表示自己非常尊重劉力一和葉培恩。「但這項課程百分之一千是為了培養警局未來的領導者。」舊金山警察局通常會提名警中尉（lieutenants）和警隊長（captains）參加培訓，因為他們有能力將所學運用到警局的晉升過程中。

「葉培恩為什麼要去參加這項訓練？除非他想給自己的履歷添磚加瓦？」阿里說，「也許他想去別的地方當局長？即便如此，我也想不明白。他在這裡當了一年局長，這可是相當不錯的資歷了。」

另一位曾在該警校接受過訓練的前指揮官（當時他還是警隊長）表示，警校是未來領導者與來自全國各地的同行一起學習警務知識的地方。「他佔了本該屬於別人的位置，這不公平，」這位前任警官說。

維吉尼亞州 退休金 FBI

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