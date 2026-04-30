開車禁手持手機 舊金山縣警局將在市中心執法

警方強調，駕駛人僅可透過非手持方式操作電子設備，例如語音指令或固定於車內支架的手機。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 縣警局(SFSO)宣布，將於30日在市政廳(City Hall)周邊展開分心駕駛(distracted driving)專項執法行動，提醒駕駛人遵守加州 免手持通話法規，確保道路安全。

縣警局表示，此次執法行動將於當日上午7時至下午3時進行，地點位於市民中心(Civic Center)一帶，範圍涵蓋Market街至McAllister街、Van Ness大道至Larkin街之間區域。

執法人員將重點取締違反加州「禁止手持手機法」(Hands-free Law)的駕駛行為，包括開車時手持手機通話、收發簡訊、使用社群媒體 、導航或觀看影音內容等。

警方強調，駕駛人僅可透過非手持方式操作電子設備，例如語音指令或固定於車內支架的手機。

舊金山縣警長宮本(Paul Miyamoto)說：「駕駛人應專注於道路，雙手握住方向盤。沒有任何訊息、電話或貼文值得冒生命危險。」

縣警局指出，此次行動旨在提升民眾對分心駕駛風險的認識，並透過執法降低交通事故發生率。根據加州法律，駕駛時手持使用手機或電子設備均屬違法行為，違規者將面臨罰款及相關處罰。

縣警局表示，未來將持續與舊金山警局(SFPD)及加州公路巡警(CHP)合作，展開酒駕執法行動，並推動自行車安全宣導與示範活動，以全面提升道路使用者安全。

警方提醒，若駕駛人需要使用手機，應先將車輛安全停靠後再操作，以避免違規並降低事故風險。