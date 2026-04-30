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舊金山超速照相計畫滿1年 駕駛減速有感 社區安全提升

記者李怡／舊金山報導
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舊金山超速照相滿一年，根據統計，部分路段車速已有下降趨勢，顯示駕駛行為正逐步改變...
舊金山超速照相滿一年，根據統計，部分路段車速已有下降趨勢，顯示駕駛行為正逐步改變。（記者李怡╱攝影）

舊金山啟用超速安全攝影計畫滿一周年，市交通局29日在市中心4街與Harrison街舉辦社區說明會，公布首年成果。官員指出，該計畫已成為降低車速、改變駕駛行為的重要工具，也讓不少社區感受到道路安全的改善。

這項由市交通局推動的「超速安全攝影計畫」，是加州首個依據AB645法案實施自動測速執法的城市。活動有第六選區市議員麥德誠（Matt Dorsey）、交通局街道主管懷斯(Viktoriya Wise)，以及行人安全倡議團體等出席。

這套系統透過在事故熱點設置測速攝影機，針對超速車輛開罰，目的不在於增加罰單收入，而是降低致命車禍風險。根據初步數據，部分路段車速已有下降趨勢，顯示駕駛行為正逐步改變。

交通安全倡議人士指出，車速每降低一點，都可能直接關係到行人與自行車騎士的生死。對於曾經歷交通事故的家庭來說，這類措施「是避免悲劇重演的關鍵一步」。

對不少居民而言，這項政策最直接的影響，就是開車習慣正在改變。有市民表示，過去在部分路口常見車速偏快，如今明顯收斂，因大家知道有攝影機，就會自動慢下來。

也有聲音關注罰單負擔問題，尤其對低收入家庭而言，可能帶來壓力。計畫設有收入分級罰款制度，並提供減免機制，希望在安全與公平之間取得平衡。

全州首例，未來可能擴大。舊金山是加州第一個實施自動測速執法的城市，這項試點計畫也受到全州關注。官員表示，未來將持續檢視數據與社區回饋，評估是否擴大設置地點。

交通局指出，這項政策的核心目標，是讓街道對所有人更安全，特別是長者、孩童及行動不便者。透過科技輔助執法，希望逐步建立更安全、以人為本的交通環境。

超速攝影上路一年後，雖仍有討論空間，但讓車慢下來已成為多數社區的共識。

舊金山超速照相滿一年，根據統計，部分路段車速已有下降趨勢，顯示駕駛行為正逐步改變...
舊金山超速照相滿一年，根據統計，部分路段車速已有下降趨勢，顯示駕駛行為正逐步改變。（記者李怡╱攝影）

舊金山 加州 低收入

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