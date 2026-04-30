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遭馬斯克告偏離公益 OpenAI批虛偽 質疑提告動機

記者王湘涵／屋崙報導
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特斯拉執行長馬斯克(圖)與OpenAI執行長奧特曼29日在加州屋崙聯邦法院分別通...
特斯拉執行長馬斯克(圖)與OpenAI執行長奧特曼29日在加州屋崙聯邦法院分別通過走廊時，不約而同做出豎起姆指手勢。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）提起、針對人工智慧公司OpenAI的訴訟，在先前揭開審理序幕後，29日進入交互詰問攻防與證詞階段。雙方在加州屋崙聯邦法院於陪審團前正面交鋒，一方指控公司發展偏離早期以公共利益為核心的定位，另一方則反擊相關說法為「虛偽」，讓長期存在的分歧在法庭上進一步具體化。

NBC灣區新聞報導，本案訴訟金額高達1340億元，預計審理數周。隨著程序推進，庭審焦點也從先前著重創立背景與雙方關係，轉向實質攻防與動機辯論。馬斯克主張，他早年投入資金協助創立OpenAI，原本定位為非營利機構，目標在於推動人工智慧技術開放發展、避免被少數企業壟斷；但隨著公司調整為可引入資本的運作架構，並與大型科技企業建立合作，其發展方向已與當初構想出現落差。

在最新庭審中，馬斯克親自出庭作證，並直言當初支持OpenAI的決定是「錯誤」，認為自己在對公司定位的理解上受到誤導。他並引用早期往來內容，形容當時情況讓自己像是「被當成傻子」，相關說法也成為庭上攻防焦點之一；庭審同時展示過去內部電子郵件，進一步凸顯雙方對公司發展方向的不同解讀。

馬斯克一方亦將矛頭指向科技巨頭微軟，認為其深度投資與合作，使OpenAI逐漸受到資本影響，與原先設計的開放導向產生落差。對此，OpenAI方面透過律師強烈反擊，以「虛偽」來回應稱相關指控，並質疑馬斯克提告動機，指出其近年成立人工智慧公司xAI，與OpenAI形成直接競爭關係，認為本案帶有商業與個人因素。

辯方同時指出，發展先進人工智慧技術需仰賴龐大資金與基礎建設支持，調整組織架構是產業現實，而非背離原始目標，並強調馬斯克過去亦曾支持相關方向。隨著庭審推進，雙方對於公司是否應轉型為可吸引投資的架構，以及決策主導權的安排，分歧逐步浮現。

相較於先前著重案件背景與創辦人關係，此次庭審更呈現出兩種不同的發展敘事：一方強調開放與公共利益的重要性，另一方則聚焦於技術推進所需的資源與現實條件。外界普遍認為，這場訴訟已不僅是個別企業爭議，隨著更多內部文件與證詞曝光，此案可能進一步影響企業治理模式，並為人工智慧如何在開放理想與商業運作之間取得平衡，提供一個重要的觀察案例。

特斯拉執行長馬斯克與OpenAI執行長奧特曼(圖左)29日在加州屋崙聯邦法院分別...
特斯拉執行長馬斯克與OpenAI執行長奧特曼(圖左)29日在加州屋崙聯邦法院分別通過走廊時，不約而同做出豎起姆指手勢。（美聯社）

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