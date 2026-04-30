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舊金山豪宅價漲量缺 買家紛紛轉向馬連縣、東灣

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山因人工智慧產業推動的房地產狂潮蔓延至灣區其他地區，購屋者轉向馬連縣和東灣地...
舊金山因人工智慧產業推動的房地產狂潮蔓延至灣區其他地區，購屋者轉向馬連縣和東灣地區置產。（美聯社）

受到人工智慧熱潮推動，舊金山房價近來不停飆漲，漲速連估價師都難以跟上，購屋者也感到疲憊不堪。這一情況讓有些堅持在舊金山置業的人暫停購屋行動，準備等待春季購屋熱潮過後再重回市場。

不過，有部分不放棄購屋的民眾選擇轉移陣地，改往房價較便宜的北灣和東灣尋找夢想家園。這個趨勢使北灣和東灣房市的競爭變得激烈，房價上漲速度加快，使原本想避開舊金山房市競爭的買家又重陷困境。

馬連縣房地產公司Serhant經紀人史密斯（Lisa Smith）說：「買家們厭倦了舊金山瘋狂的競價大戰，決定到橋的另一邊去購屋，結果把在舊金山的心態也一併帶了過來。」

史密斯表示，她本月開始注意到買家從舊金山蔓延到灣區其他地區的效應，預測5月會更明顯。她提到，新冠疫情期間也有類似情況，舊金山買家紛紛湧入郊區城市購屋，希望以較低的價錢買到更大的房屋。不過，這次與疫情時的情況有些不同，這次的購屋熱潮主要是由有錢卻找不到適合房屋的買家造成的。

史密斯說，最近來她的開放日參觀房屋的買家大多自來舊金山，這些買家的預算平均約300萬元。史密斯指出，他們屬意的馬連縣房屋在舊金山可能要賣到450萬元。

同時在舊金山和馬連縣擔住房地產經紀人、也是舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）同父異母兄弟的Alexander Lurie表示，舊金山豪宅庫存短缺是馬連縣房屋需求激增的主要原因。他最近幫助一些願意出價1000萬元的買家，將搜尋範圍擴大到舊金山以外地區，因為舊金山市內根本沒有適合的房源，而在橋的另一端，這個價位的房屋庫存很多。

正如馬連縣長期以來一直是舊金山居民重要的購屋市場一樣，東灣的房地產市場也與舊金山家庭有密切的關係，尤其是渴望擁有獨棟屋的年輕家庭。

多年來，房地產公司Compass經紀人克萊（Diana Klein）一直幫助舊金山客戶在海灣大橋對岸找到性價比更高的物業，但她表示，兩地市場的對比非常鮮明。

克萊的商業夥伴史坦柏格（Lauren Steinberg）說：「在資金相同的情況下，東灣內陸地區的購屋者可以擁有更大的居住空間、戶外生活和截然不同的生活方式。」

Compass數據顯示，東灣內陸地區房屋每呎房價中位數低於700元，而舊金山房屋每呎房價中位數接近1100元。

疫情 房地產 房價

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