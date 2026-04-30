舊金山機場新規 無需機票可至登機口接送親友

舊金山國際機場允許無需機票即可至登機口接送親友。（本報檔案照）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山國際機場（SFO）現已允許經批准的訪客在沒有機票 的情況下通過安檢，這讓曾經司空見慣的機場傳統得以重現：送親友至登機口，並在他們抵達時迎接。

這項名為「SFO Gate Explorer」的新計畫，效仿了屋崙舊金山灣機場（Oakland San Francisco Bay Airport）去年年底推出的類似項目。隨著灣區 及周邊地區的機場紛紛尋求恢復登機口迎接服務，同時吸引更多訪客光顧航站樓內的商店和餐廳，此類舉措應運而生。

據SFO稱，訪客最早可在前往機場前30天在線申請，也可在當天申請。申請人必須提交與政府簽發的身分證件相符的身分信息。機場方面表示，運輸安全管理局（Transportation Security Administration）將審核申請，獲批的訪客將在到訪當日午夜過後收到電子通行證。

「機場的本質在於連接人群，該計畫為親友提供了多種全新的互動方式，無論是在抵達、離境，還是漫長的轉機期間，」舊金山國際機場總監納科恩凱特（Mike Nakornkhet）聲明，「這也讓新客群能夠盡情享受購物、餐飲、藝術品、博物館展覽及各項便利設施，正是這些元素讓舊金山國際機場如此獨特。」

據SFO稱，訪客入場時必須出示通行證及符合Real ID標準的駕駛執照、州身分證或護照。他們必須使用標準安檢通道，而非TSA PreCheck或Clear通道，且安檢規則與持機票的乘客相同。

該計畫適用於國內航班的抵達和出發，以及來自加拿大和愛爾蘭的預清關航班。對於大多數其他國際抵達航班，該計畫不允許進入美國海關區域。

SFO表示，為避免影響旅客安檢隊伍的正常運行，每日參與名額有限，旅客在安檢點仍將享有優先權。機場方面稱，該計畫可能因運營或安全需要而進行調整、暫停或取消。