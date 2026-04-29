水電費擬調漲 金山小商家憂撐不住

水電費恐再漲，金山小商家擔憂，導致商品轉嫁漲價、甚至關門。（記者李怡╱攝影）

在房租、人工、保險 費一樣樣上漲的情況下，舊金山 小商家又要面對新的壓力。多位商家與社區代表28日下午前往公共事業委員會聽證會，針對擬調漲水費、污水費和電費發聲，並表示若再加價很多小店面臨倒閉風險。當天公共事業委員會討論2027與2028財年的費率調整方案。若最終通過，新費率將於2026年7月1日開始實施。

出席發言者包括舊金山少數族裔商會基金會會長薩梅利(Masood Samereie)、社區代表周紹鋆（Albert Chow），以及多位商會成員，在會上提交意見，反映基層商家的實際困境。

成本一層一層加小店壓力逼近臨界點在場不少商家表示，疫情 後生意尚未完全恢復，但各項成本卻持續上升。如今若水電等基本開支再提高，將帶來連鎖影響。比如員工工時被迫縮減，甚至暫停招聘。商品與服務價格上調，顧客負擔加重。營業時間縮短，影響社區便利性。部分店家可能撐不住而關門。

有小商業主說：「現在不是賺多賺少的問題，是能不能活下去的問題。」商界籲請放慢調整，給小企業喘息空間，與會代表將訴求市府在調整費率時採取更循序漸進的方式，避免一次性上漲對小商家造成衝擊。同時也希望市府能推出更多配套措施，例如針對小企業的補助或減免方案。

與會代表表示，在政策推動前應持續與社區溝通，讓第一線經營者的聲音能被納入決策考量。此舉影響不只商家，居民生活也會跟著變貴，對一般民眾而言，水電費調漲不只影響帳單，還可能反映在日常開銷中。餐廳、洗衣店、理髮店等若成本上升，價格調整幾乎難以避免。

也有居民擔心，一旦小店陸續關閉，熟悉的社區商圈將逐漸流失，影響生活便利與城市人情味。

本次聽證會後，公共事業委員會將進一步審議相關方案，是否調漲及具體幅度仍待決定。對許多小商家來說，這場討論已經攸關未來能否繼續在舊金山立足。