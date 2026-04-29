我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

水電費擬調漲 金山小商家憂撐不住

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
水電費恐再漲，金山小商家擔憂，導致商品轉嫁漲價、甚至關門。（記者李怡╱攝影）
水電費恐再漲，金山小商家擔憂，導致商品轉嫁漲價、甚至關門。（記者李怡╱攝影）

在房租、人工、保險費一樣樣上漲的情況下，舊金山小商家又要面對新的壓力。多位商家與社區代表28日下午前往公共事業委員會聽證會，針對擬調漲水費、污水費和電費發聲，並表示若再加價很多小店面臨倒閉風險。當天公共事業委員會討論2027與2028財年的費率調整方案。若最終通過，新費率將於2026年7月1日開始實施。

出席發言者包括舊金山少數族裔商會基金會會長薩梅利(Masood Samereie)、社區代表周紹鋆（Albert Chow），以及多位商會成員，在會上提交意見，反映基層商家的實際困境。

成本一層一層加小店壓力逼近臨界點在場不少商家表示，疫情後生意尚未完全恢復，但各項成本卻持續上升。如今若水電等基本開支再提高，將帶來連鎖影響。比如員工工時被迫縮減，甚至暫停招聘。商品與服務價格上調，顧客負擔加重。營業時間縮短，影響社區便利性。部分店家可能撐不住而關門。

有小商業主說：「現在不是賺多賺少的問題，是能不能活下去的問題。」商界籲請放慢調整，給小企業喘息空間，與會代表將訴求市府在調整費率時採取更循序漸進的方式，避免一次性上漲對小商家造成衝擊。同時也希望市府能推出更多配套措施，例如針對小企業的補助或減免方案。

與會代表表示，在政策推動前應持續與社區溝通，讓第一線經營者的聲音能被納入決策考量。此舉影響不只商家，居民生活也會跟著變貴，對一般民眾而言，水電費調漲不只影響帳單，還可能反映在日常開銷中。餐廳、洗衣店、理髮店等若成本上升，價格調整幾乎難以避免。

也有居民擔心，一旦小店陸續關閉，熟悉的社區商圈將逐漸流失，影響生活便利與城市人情味。

本次聽證會後，公共事業委員會將進一步審議相關方案，是否調漲及具體幅度仍待決定。對許多小商家來說，這場討論已經攸關未來能否繼續在舊金山立足。

舊金山 疫情 保險

上一則

赤字達730萬 加州科學院被迫裁員53人

下一則

身分象徵、追逐速度…青少年瘋電動摩托車 灣區街頭拉警報

延伸閱讀

市府擬調水費 未來2年將漲25% 舊金山人喊吃不消

市府擬調水費 未來2年將漲25% 舊金山人喊吃不消
金山6.34億赤字壓頂 羅偉擬削減開支 公衛住房恐受影響

金山6.34億赤字壓頂 羅偉擬削減開支 公衛住房恐受影響
屋崙恢復周日路邊收費 違停最高罰71元

屋崙恢復周日路邊收費 違停最高罰71元
柏克萊市府擬裁員 灣區城市財政壓力浮現

柏克萊市府擬裁員 灣區城市財政壓力浮現
舊金山市府接管PG&E成本 最新評估達34億

舊金山市府接管PG&E成本 最新評估達34億

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
優勝美地阿瓦尼飯店將迎來重大且昂貴的餐飲變革，取消單點晚餐服務，轉而全面採用固定套餐，價格從每人95美元起。（Google Maps）

優勝美地百年飯店取消單點晚餐 改採每人起價95元套餐

2026-04-21 15:06
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20

超人氣

更多 >