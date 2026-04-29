工作量過大 舊金山公辯律師集體穿黑衣抗議

舊金山公辯律師抗議案件量過重及長期資金不足。示意圖。（取自Pexels）

據「舊金山 標準」(San Francisco Standard)報導，為了以沉默的方式抗議過重的案件量和長期資金不足的問題，舊金山公辯律師辦公室(San Francisco public defender′s office)的成員們周四(23日)上班時都身著同一顏色：黑色。

此次抗議恰逢該辦公室自去年5月起實施的每周拒接一天新輕罪案件的舉措。這一做法曾導致一名舊金山法官以藐視法庭為由，對該市民選公辯律師拉朱(Mano Raju)處以2萬6000美元罰款。

在地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)任內，自2020年以來被起訴的犯罪案件數量幾乎增加了50%，儘管2025年的總起訴案件數低於2019年。公辯律師辦公室的預算從2020年的4200萬美元增加到2025年的5800萬美元。2025年地檢長辦公室的預算為9600萬美元。

本周全美各地爆發了類似抗議活動，威斯康辛州(Wisconsin)、田納西州 (Tennessee)、紐約州 (New York)及其他各州的公辯律師紛紛身著黑衣，以此呼應拉朱所稱的「一個系統性、全州性乃至全國性的問題」。

對於57歲的重罪辯護律師馬魯夫(Kwixuan Maloof)而言，他每周要處理50-60起案件，工作60-80小時。他希望能坐下來不急不躁地與當事人討論案件，探討各種選擇和辯護方案。但遺憾每次只能說：「我們只有五分鐘。這就是我能給的時間。」

艾米·陶(Amy Tao，音譯)稱基本上每天她都在權衡取捨，決定能做出哪些犧牲。因為即便每天工作10小時，她也根本無法完成所有任務。她大概睡六到六個半小時。還有一段時期她開始磨牙，必須戴護齒套，之前她從來沒有過這種情況。

36歲的重罪審判律師維拉蘭(Sierra Villaran)每周要處理50-60起案件，庭審期間每周80-100小時。她表示，工作量超負荷且資源匱乏，意味著被迫做出極其不道德的選擇，即決定哪個客戶能獲得你的時間、哪個客戶能獲得你的精力，誰更值得、誰更應得。這與當初投身此行業時秉持的所有信念根本相悖，即每個人都具有價值，每個人都應獲得儘可能最好的辯護。

拉朱表示，只要檢方繼續提交如此大量的起訴書，警方繼續進行如此頻繁的逮捕，解決方案就是系統性地改善公設辯護資金。他們需要更多的律師、調查員、服務人員、文員、律師助理，這樣他們才能有效且及時地實現正義。