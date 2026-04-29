屋崙機場與舊金山和解 更名「屋崙舊金山灣機場」

屋崙舊金山灣機場改名，曾引發舊金山市嚴厲反對，並法律訴訟。過程中唯獨屋崙的機場代碼OAK未曾變動。（本報檔案照）

為期兩年的屋崙 機場更名糾紛，即舊金山國際機場專利權的爭論，於28日正式宣告和解。屋崙港口局與舊金山市府律師辦公室分別發表聲明，稱原屋崙國際機場可使用新名稱「屋崙舊金山灣機場」（Oakland San Francisco Bay Airport）。

舊金山市府於2024年4月提起訴訟，起因是管理機場的屋崙港口局為機場名稱「違規加碼」。在短暫的時間內，屋崙機場以「舊金山灣屋崙國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport）的名義起降。該機場位於屋崙體育館西側，距離舊金山市約12哩。

屋崙港口局給出的理由為，增加「舊金山灣」將提升國際旅客對屋崙地理位置的辨識度，符合品牌定位和地理合理性。而舊金山市府指責，新名稱淡化了「屋崙」字樣，導致不少國際旅客混淆、造成旅途麻煩，且舊金山為舊金山國際機場的品牌長期投資巨大，新名稱恐侵犯專利。

2024年秋季，一名聯邦法官裁定駁回新名稱並下令禁止使用，指出舊金山國際機場已在「舊金山」品牌識別上投入數百萬美元。儘管屋崙向美國第九上訴法庭提出上訴，但港務局最終同意再次更名，但並未改回最初名稱，而是改為目前的「屋崙舊金山灣機場」（Oakland San Francisco Bay Airport)。

有報導稱，在二次更名後，屋崙舊金山灣機場客流量依舊大幅下滑，年減少17%，在全美93個主要機場中，最為嚴重。而競爭對手舊金山國際機場(SFO)客流量則創下歷史新高。

隨著法院和解，新名稱正式確立。雙方律師已於上周簽署法律文件，並公布於各自機場網站。協議中，雙方均未承認責任，也未涉及金錢賠償。條款規定，屋崙不得在自稱中（社群媒體標籤）使用「SF」、「San Francisco」或「SFO」；此外，「San Francisco」一詞之後必須緊接「Bay」。被禁止的名稱包括：「San Francisco Bay Oakland International Airport」、「Oakland San Francisco International Bay Airport」及「Oakland San Francisco Bay International Airport」。

儘管最終和解看似和氣，舊金山與屋崙官員在聲明中仍語帶交鋒。屋崙港律師李察森(Mary Richardson)說：「我們為屋崙爭取並保留以城市名稱為先、同時反映機場位於舊金山灣的完整命名權感到自豪。」

舊金山國際機場主任納克恩科特(Mike Nakornkhet)則表示，該協議將帶來「清晰性」，讓旅客就航班選擇作出「明確判斷」。他並強調，機場將持續提供優質的旅行體驗，並期待迎接來訪舊金山的旅客。