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2000磅巨型海獅再訪舊金山灣 「胖嘟嘟」成明星

編譯廖宜怡／綜合報導
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一頭重達2000磅的北海獅「胖嘟嘟」，在舊金山灣意外成為明星。（舊金山39號碼頭...
一頭重達2000磅的北海獅「胖嘟嘟」，在舊金山灣意外成為明星。（舊金山39號碼頭實況攝影機截圖）

一名罕見的訪客因為其龐大體型在舊金山39號碼頭引起轟動，吸引了大批遊客和社群媒體的注意，意外成為當地「名人」。

KTVU電視台報導，這名訪客是一頭被䁥稱為「胖嘟嘟」（Chonkers）的北海獅（Steller sea lion），大約1個月前游到39號碼頭。牠的體重接近2000磅，是經常出現在舊金山灣的加州海獅的兩到三倍大。雖然北海獅在阿拉斯加較常見，但這頭雄性北海獅每隔幾年就會造訪39號碼頭一次。

「胖嘟嘟」的到來吸引了當地居民、遊客和社群媒體用戶的注意，人們經常分享這頭北海獅在39號碼頭生活的照片。

39號碼頭港務長錢鐸（ Sheila Chandor）說：「牠把39號碼頭當作中途站停留，真是太特別了。」

錢鐸表示，「胖嘟嘟」前幾次到訪通常都只停留幾天，上一次出現是在兩年前。然而這一次，牠已經在碼頭待了一個多月。牠最初是帶著一頭小海獅一同到來，但那頭小海獅幾天後就離開了。

碼頭官員認為，舊金山魚類資源豐富，是海洋動物長時間停留的原因。錢鐸說：「吸引牠們前來的總是食物，現在舊金山灣裡有很多魚。」

這位海洋明星的到來，大大促進了舊金山在春假到夏季開始這段淡季的觀光業發展。除了本地遊客，更有遊客遠從密西根州和加拿大前來，為的就是一睹「胖嘟嘟」的風采。

雖然「胖嘟嘟」體型龐大，令人望而生畏，但錢鐸指出，牠並不具有攻擊性，也不太愛叫。錢鐸表示，「胖嘟嘟」有時很難找得到，她建議要一睹其風采的人最好擇擇早一點的時間前來。

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