金山擬放寬育兒假 工作滿90天可申請

舊金山市議員提案，計畫放寬「帶薪育兒假」門檻，在同一雇主工作滿90天，即可申請，以減輕新手家庭壓力。(記者李怡╱攝影)

面對高生活成本與育兒壓力，舊金山 擬再出新措施。市議員李爾德（Danny Sauter）28日提出法案，計畫放寬「帶薪育兒假條例」申請門檻將原本需工作滿180天，縮短為90天，讓更多新手父母在孩子出生初期能獲得帶薪休假支持。

申請門檻下修，未來只要在同一雇主工作滿90天，即可申請帶薪育兒假，與現行帶薪病假制度接軌。此舉對近期轉職、或工作未滿半年的勞工特別有利，避免因「資歷不夠」而無法在關鍵時刻請假照顧新生兒。

多位市議員，包括陳小焱（Chyanne Chen）等人已加入連署支持，顯示法案在市議會具一定共識。

李爾德表示，自己去年迎來女兒出生，深刻體會新手父母在工作與家庭之間的拉扯。他指出，現行制度容易讓父母陷入要工作還是要顧孩子的兩難，因此希望透過調整門檻，讓家庭在最需要的時候獲得基本保障。

研究帶薪育兒假不僅有助家庭，也對整體社會帶來正面影響，包括降低新生兒住院率、減少父母約30%的憂鬱風險，以及提高母乳哺育比例。

在經濟層面，相關政策可提升約6%的重返職場率，且不會增加員工流動，同時可降低約10%的貧窮風險，對低收入 家庭與少數族裔社區尤為重要。

兒童服務機構也指出，孩子出生第一年是發展關鍵期，父母若能有時間陪伴，對孩子長遠成長影響深遠。

法案從日常生活層面改善育兒環境，包括，增設公共場所與商業建築的嬰兒換尿布設施。強化職場對哺乳母親的支持措施。提升公共交通對嬰兒車的便利性。加快人行道與無障礙坡道修繕。擴大兒童學習資源的可及性。

在房價與生活成本持續高漲下，舊金山近年面臨年輕家庭外流現象。此次政策被視為市府試圖改善育兒環境、提升城市吸引力的重要一步。

法案目前仍待市議會審議，若順利通過，未來將有更多新手父母能在孩子出生初期，兼顧家庭與工作，減輕現實壓力。