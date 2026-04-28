我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

蘋果迎50周年 以科技創新重塑人類生活 影響力大惹議

庫比蒂諾訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去半個世紀裡，蘋果公司已從微型新創企業，成長為市值逼近4兆元的龐大商業帝國。圖...
過去半個世紀裡，蘋果公司已從微型新創企業，成長為市值逼近4兆元的龐大商業帝國。圖為蘋果公司創辦人喬布斯(右)和沃茲尼亞克。(美聯社)

今年正值蘋果公司迎來成立50周年，產品早已不只是隨處可見那麼簡單。它們徹底重塑了人們對科技的預期：那些外觀時尚、引人注目且操作直覺的設備，不僅賦予了電子產品本身，也賦予了創造這些產品的科技工作者全新的社會地位與光環。

曾擔任蘋果公司設計經理的前高管韋伯(Doug Weber)表示，蘋果公司對設計與功能的執著達到了驚人的程度：公司甚至允許他開創專屬職位，專門負責在亞洲各地搜尋那些打破常規的製造工藝，以及諸如某種鮮為人知的防指紋玻璃塗層之類的邊緣材料，以便將其融入到蘋果的產品之中。

聖荷西信使報報導，韋伯指出，在70年代末至80年代期間蘋果公司將德國工業設計師拉姆斯（Dieter Rams）所倡導的「少，卻更好」（less, but better）的理念，成功地應用於消費性電子產品與電腦領域。正是這種對設計理念的專注，助力蘋果公司飛躍成長，並使其品牌享譽全球、家喻戶曉。

韋伯說：「無論身處何種文化背景，人類在感知美方面似乎都擁有一種近乎『預設』的共通機制；因此，一款產品的設計越是精湛，其所能獲得的普適性也就越強。」

在過去的半個世紀裡，蘋果公司從一家微型新創企業，成長為一家市值逼近四兆元的龐大商業帝國。它將性能堪比超級電腦的強大設備裝進了全球各地人們的口袋與手提袋裡。

然而，蘋果產品與服務所擁有的巨大影響力，也引發了一系列爭議：有人指責蘋果涉嫌濫用市場支配地位構成非法壟斷，甚至在某種程度上助長了更廣泛的社會危害。

蘋果公司由喬布斯（Steve Jobs）、沃茲尼亞克（Steve Wozniak）和韋恩（Ronald Wayne）於1976年共同創立。在iPod和iPhone這兩款畫時代產品問世並將其推向全球消費性電子產業的巔峰之前，蘋果的發展歷程曾經歷過一段波折的時期。 

2011年喬布斯因癌症去世，蘋果營運長庫克(Tim Cook)升任執行長。聖荷西州大講師納魯拉（Gurmeet Naroola）認為，庫克對供應鏈、營運和品質「孜孜不倦」的專注，助力蘋果蛻變成為一個全球性的商業帝國。

聖塔克魯茲加大講師希格登（Nolan Higdon）表示，2008年蘋果推出擁有500款應用程式的App Store，開啟了全新的經濟模式。App Store的問世加之iPhone人氣的一路飆升，共同引爆了應用程式開發領域的大繁榮。

希格登說：「任何人都可以開發一款應用程式並從中獲利。」

專家指出，蘋果公司及其幾位20多歲的共同創辦人，也協助塑造了矽谷特有的「崇尚年輕」的文化。蘋果公司在文化層面也產生了同樣深遠的影響。蘋果公司也成功地將矽谷打造成了一塊磁石，吸引著來自世界各地雄心勃勃的年輕科技人才。

上一則

食物券奇葩漏洞…開法拉利富豪都能領 不當發放年損104億

延伸閱讀

庫克退位 蘋果回歸工程師執掌

庫克退位 蘋果回歸工程師執掌
蘋果新任CEO兼具喬布斯與庫克特質 將挑戰艱鉅AI轉型

蘋果新任CEO兼具喬布斯與庫克特質 將挑戰艱鉅AI轉型
蘋果50周年換CEO 庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光

蘋果50周年換CEO 庫克接班人特納斯迎「川普挑戰」前同事評價曝光
蘋果下一任執行長特納斯是誰？ 五要點一次了解

蘋果下一任執行長特納斯是誰？ 五要點一次了解
執掌蘋果超過15年 庫克「紅利」重塑金山人財富

執掌蘋果超過15年 庫克「紅利」重塑金山人財富

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
優勝美地阿瓦尼飯店將迎來重大且昂貴的餐飲變革，取消單點晚餐服務，轉而全面採用固定套餐，價格從每人95美元起。（Google Maps）

優勝美地百年飯店取消單點晚餐 改採每人起價95元套餐

2026-04-21 15:06

超人氣

更多 >
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉