蘋果迎50周年 以科技創新重塑人類生活 影響力大惹議

過去半個世紀裡，蘋果公司已從微型新創企業，成長為市值逼近4兆元的龐大商業帝國。圖為蘋果公司創辦人喬布斯(右)和沃茲尼亞克。(美聯社)

今年正值蘋果公司迎來成立50周年，產品早已不只是隨處可見那麼簡單。它們徹底重塑了人們對科技的預期：那些外觀時尚、引人注目且操作直覺的設備，不僅賦予了電子產品本身，也賦予了創造這些產品的科技工作者全新的社會地位與光環。

曾擔任蘋果公司設計經理的前高管韋伯(Doug Weber)表示，蘋果公司對設計與功能的執著達到了驚人的程度：公司甚至允許他開創專屬職位，專門負責在亞洲各地搜尋那些打破常規的製造工藝，以及諸如某種鮮為人知的防指紋玻璃塗層之類的邊緣材料，以便將其融入到蘋果的產品之中。

聖荷西信使報報導，韋伯指出，在70年代末至80年代期間蘋果公司將德國工業設計師拉姆斯（Dieter Rams）所倡導的「少，卻更好」（less, but better）的理念，成功地應用於消費性電子產品與電腦領域。正是這種對設計理念的專注，助力蘋果公司飛躍成長，並使其品牌享譽全球、家喻戶曉。

韋伯說：「無論身處何種文化背景，人類在感知美方面似乎都擁有一種近乎『預設』的共通機制；因此，一款產品的設計越是精湛，其所能獲得的普適性也就越強。」

在過去的半個世紀裡，蘋果公司從一家微型新創企業，成長為一家市值逼近四兆元的龐大商業帝國。它將性能堪比超級電腦的強大設備裝進了全球各地人們的口袋與手提袋裡。

然而，蘋果產品與服務所擁有的巨大影響力，也引發了一系列爭議：有人指責蘋果涉嫌濫用市場支配地位構成非法壟斷，甚至在某種程度上助長了更廣泛的社會危害。

蘋果公司由喬布斯（Steve Jobs）、沃茲尼亞克（Steve Wozniak）和韋恩（Ronald Wayne）於1976年共同創立。在iPod和iPhone這兩款畫時代產品問世並將其推向全球消費性電子產業的巔峰之前，蘋果的發展歷程曾經歷過一段波折的時期。

2011年喬布斯因癌症去世，蘋果營運長庫克(Tim Cook)升任執行長。聖荷西州大講師納魯拉（Gurmeet Naroola）認為，庫克對供應鏈、營運和品質「孜孜不倦」的專注，助力蘋果蛻變成為一個全球性的商業帝國。

聖塔克魯茲加大講師希格登（Nolan Higdon）表示，2008年蘋果推出擁有500款應用程式的App Store，開啟了全新的經濟模式。App Store的問世加之iPhone人氣的一路飆升，共同引爆了應用程式開發領域的大繁榮。

希格登說：「任何人都可以開發一款應用程式並從中獲利。」

專家指出，蘋果公司及其幾位20多歲的共同創辦人，也協助塑造了矽谷特有的「崇尚年輕」的文化。蘋果公司在文化層面也產生了同樣深遠的影響。蘋果公司也成功地將矽谷打造成了一塊磁石，吸引著來自世界各地雄心勃勃的年輕科技人才。