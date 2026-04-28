我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

庫比蒂諾因蘋果變富 但房價更高、交通更壅塞

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蘋果新總部讓庫比蒂諾稅金豐收，但也使當地居民生活壓力變大。（取自Pexels）
蘋果新總部讓庫比蒂諾稅金豐收，但也使當地居民生活壓力變大。（取自Pexels）

當已故蘋果共同創辦人喬布斯（Steve Jobs）2011年在庫比蒂諾市議會上介紹蘋果新總部Apple Park建設計畫時，他提出了警告。身著標誌性黑色高領衫的喬布斯說：「蘋果正像野草一樣快速成長，我們需要一座新園區。」

然後，喬布斯提醒市議員們，蘋果是庫比蒂諾最大的納稅者。他警告：「我們希望繼續留在這裡納稅。如果沒有辦法，我們就不得不搬到其他地方，好比山景城。」

接下來的事大家都很清楚，Apple Park計畫獲得了庫比蒂諾批准。六年後，蘋果啟用了這座位於280公路附近的巨大環狀園區，被人們稱為「太空船」。如今，這座園區的估值已高達43億元。

聖荷西信使報表示，蘋果的成長為庫比蒂諾政府金庫注入的稅金遠超過其預期，同時吸引了數千名高薪員工湧入這座城市，推動了園區周邊房價的飆升，但也為這座城市在交通和社區環境等方面增加了新負擔。

在喬布斯當年於市議會發表那番陳述15年後的今天，庫比蒂諾已變得更富裕、更具吸引力；與此同時，它也變得更昂貴、更壅塞、更令人難以負擔。

蘋果新園區雖然推動了當地房價的飆漲，但對年輕居民而言，要在這座城市購屋變得愈來愈困難。

房地產網站Redfin首席經濟學家費爾維勒（Daryl Fairweather）指出，一個地區通常需要有「規模極其龐大的企業」進駐，才能顯著推高其房價，Apple Park正是發揮了這樣的作用。

Redfin數據顯示，在Apple Park啟用前，庫比蒂諾的平均房屋成交價約在150萬到180萬元之間，但在2017年12月Apple Park啟用後，這一價格飆升至約220萬元。不過，這個趨勢並未在整個聖塔克拉拉縣內普遍出現。

除了房價飆漲，庫比蒂諾最明顯的生活壓力反映在交通上。在下班時間，可見蘋果員工如潮水般湧出園區，周邊道路被車輛堵住，寸步難行。

居民表示，在上下班尖峰時段，社區裡的主要道路會變得擁擠不堪，駕駛人也不遵守交通規則，讓人感到害怕。

房價

上一則

看好AI帶動房價 大批富裕空巢族回流舊金山 搶占先機

下一則

市府擬調水費 未來2年將漲25% 舊金山人喊吃不消

延伸閱讀

執掌蘋果超過15年 庫克「紅利」重塑金山人財富

執掌蘋果超過15年 庫克「紅利」重塑金山人財富
蘋果新任CEO兼具喬布斯與庫克特質 將挑戰艱鉅AI轉型

蘋果新任CEO兼具喬布斯與庫克特質 將挑戰艱鉅AI轉型
美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三
庫克退位 蘋果回歸工程師執掌

庫克退位 蘋果回歸工程師執掌
庫克任期內蘋果股價上漲19倍 特納斯接力須強化AI時代布局

庫克任期內蘋果股價上漲19倍 特納斯接力須強化AI時代布局

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
優勝美地阿瓦尼飯店將迎來重大且昂貴的餐飲變革，取消單點晚餐服務，轉而全面採用固定套餐，價格從每人95美元起。（Google Maps）

優勝美地百年飯店取消單點晚餐 改採每人起價95元套餐

2026-04-21 15:06

超人氣

更多 >
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉