庫比蒂諾因蘋果變富 但房價更高、交通更壅塞

蘋果新總部讓庫比蒂諾稅金豐收，但也使當地居民生活壓力變大。（取自Pexels）

當已故蘋果共同創辦人喬布斯（Steve Jobs）2011年在庫比蒂諾市議會上介紹蘋果新總部Apple Park建設計畫時，他提出了警告。身著標誌性黑色高領衫的喬布斯說：「蘋果正像野草一樣快速成長，我們需要一座新園區。」

然後，喬布斯提醒市議員們，蘋果是庫比蒂諾最大的納稅者。他警告：「我們希望繼續留在這裡納稅。如果沒有辦法，我們就不得不搬到其他地方，好比山景城。」

接下來的事大家都很清楚，Apple Park計畫獲得了庫比蒂諾批准。六年後，蘋果啟用了這座位於280公路附近的巨大環狀園區，被人們稱為「太空船」。如今，這座園區的估值已高達43億元。

聖荷西信使報表示，蘋果的成長為庫比蒂諾政府金庫注入的稅金遠超過其預期，同時吸引了數千名高薪員工湧入這座城市，推動了園區周邊房價 的飆升，但也為這座城市在交通和社區環境等方面增加了新負擔。

在喬布斯當年於市議會發表那番陳述15年後的今天，庫比蒂諾已變得更富裕、更具吸引力；與此同時，它也變得更昂貴、更壅塞、更令人難以負擔。

蘋果新園區雖然推動了當地房價的飆漲，但對年輕居民而言，要在這座城市購屋變得愈來愈困難。

房地產網站Redfin首席經濟學家費爾維勒（Daryl Fairweather）指出，一個地區通常需要有「規模極其龐大的企業」進駐，才能顯著推高其房價，Apple Park正是發揮了這樣的作用。

Redfin數據顯示，在Apple Park啟用前，庫比蒂諾的平均房屋成交價約在150萬到180萬元之間，但在2017年12月Apple Park啟用後，這一價格飆升至約220萬元。不過，這個趨勢並未在整個聖塔克拉拉縣內普遍出現。

除了房價飆漲，庫比蒂諾最明顯的生活壓力反映在交通上。在下班時間，可見蘋果員工如潮水般湧出園區，周邊道路被車輛堵住，寸步難行。

居民表示，在上下班尖峰時段，社區裡的主要道路會變得擁擠不堪，駕駛人也不遵守交通規則，讓人感到害怕。