我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

古多 獲任舊金山首位藝術與文化執行主任

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
古多獲市長羅偉任命為舊金山首任「藝術與文化執行主任」。（取自舊金山市府官網）
古多獲市長羅偉任命為舊金山首任「藝術與文化執行主任」。（取自舊金山市府官網）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）27日宣布，任命資深藝術與市政官員古多（Matthew Goudeau）為全市首任「藝術與文化執行主任」（Executive Director of Arts and Culture）。該全新職位由羅偉設立，旨在整合市府文化資源，加強對藝術產業的支持，並推動其在城市經濟復甦中的角色。

據市長辦公室聲明，古多將統籌三大核心單位︰舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）、藝術資助計畫（Grants for the Arts）以及舊金山電影委員會（San Francisco Film Commission）。

羅偉指出，隨著相關部門整合，需要一位深耕社群且具行政經驗的領導者，「古多兼具本地經驗與對舊金山的承諾，將有助於支持藝術家、強化文化機構，並讓文化持續成為城市復甦的重要動力。」

此次任命歷經三個月全國徵才，共收到259份申請，並面試十餘名候選人。古多目前擔任芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for the Arts）發展主任，過去曾在羅偉市長辦公室任副幕僚長，並於其競選期間擔任資深顧問。他也曾於2019年至2020年間出任舊金山「藝術資助計畫」主管，並在疫情期間短暫負責市府Give2SF COVID-19 Fund的募款工作。

古多表示，舊金山的藝術家與文化機構為城市帶來活力與創意，「他們值得一個能提供資源、協助成功的政府。我過去在各個職位上都為這些群體發聲，未來也將以此為榮，在市府中成為他們的支持者。」

該職位的設立正值舊金山藝術界動盪之際，包括米慎區文化中心關閉、當代猶太博物館大樓掛牌出售，以及加州藝術學院校區由范德堡大學接手。此外，近期亦有多家畫廊與劇院相繼關閉。

在全國層面，藝術領域同樣受到衝擊，包括經費削減、國家藝術基金會（National Endowment for the Arts）對「愛國主題」作品提出新要求，以及非營利藝術模式面臨的更廣泛經營挑戰。舊金山藝術委員會主席柯林斯（Chuck Collins）表示，他認為古多「具備舊金山當前所需的公共治理經驗、文化素養與行政判斷力」。

舊金山 羅偉

上一則

喝啤酒救地球？東灣酒廠導入二氧化碳 打造環保啤酒

下一則

狗狗比兒童還多 舊金山日托費用 每月高達799至1699元

延伸閱讀

羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係

羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係
上海行合作收穫豐 羅偉促金山芭蕾舞團、上海藝術節文化合作

上海行合作收穫豐 羅偉促金山芭蕾舞團、上海藝術節文化合作
舊金山市長羅偉亞洲行返美 深化與中韓經貿文化合作

舊金山市長羅偉亞洲行返美 深化與中韓經貿文化合作
金山Embarcadero巨型噴泉 27日拆除

金山Embarcadero巨型噴泉 27日拆除
耶魯大學擬在舊金山設校區 已考察2地點

耶魯大學擬在舊金山設校區 已考察2地點

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20
優勝美地阿瓦尼飯店將迎來重大且昂貴的餐飲變革，取消單點晚餐服務，轉而全面採用固定套餐，價格從每人95美元起。（Google Maps）

優勝美地百年飯店取消單點晚餐 改採每人起價95元套餐

2026-04-21 15:06

超人氣

更多 >
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉