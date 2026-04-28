古多 獲任舊金山首位藝術與文化執行主任

古多獲市長羅偉任命為舊金山首任「藝術與文化執行主任」。（取自舊金山市府官網）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）27日宣布，任命資深藝術與市政官員古多（Matthew Goudeau）為全市首任「藝術與文化執行主任」（Executive Director of Arts and Culture）。該全新職位由羅偉設立，旨在整合市府文化資源，加強對藝術產業的支持，並推動其在城市經濟復甦中的角色。

據市長辦公室聲明，古多將統籌三大核心單位︰舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）、藝術資助計畫（Grants for the Arts）以及舊金山電影委員會（San Francisco Film Commission）。

羅偉指出，隨著相關部門整合，需要一位深耕社群且具行政經驗的領導者，「古多兼具本地經驗與對舊金山的承諾，將有助於支持藝術家、強化文化機構，並讓文化持續成為城市復甦的重要動力。」

此次任命歷經三個月全國徵才，共收到259份申請，並面試十餘名候選人。古多目前擔任芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for the Arts）發展主任，過去曾在羅偉市長辦公室任副幕僚長，並於其競選期間擔任資深顧問。他也曾於2019年至2020年間出任舊金山「藝術資助計畫」主管，並在疫情期間短暫負責市府Give2SF COVID-19 Fund的募款工作。

古多表示，舊金山的藝術家與文化機構為城市帶來活力與創意，「他們值得一個能提供資源、協助成功的政府。我過去在各個職位上都為這些群體發聲，未來也將以此為榮，在市府中成為他們的支持者。」

該職位的設立正值舊金山藝術界動盪之際，包括米慎區文化中心關閉、當代猶太博物館大樓掛牌出售，以及加州藝術學院校區由范德堡大學接手。此外，近期亦有多家畫廊與劇院相繼關閉。

在全國層面，藝術領域同樣受到衝擊，包括經費削減、國家藝術基金會（National Endowment for the Arts）對「愛國主題」作品提出新要求，以及非營利藝術模式面臨的更廣泛經營挑戰。舊金山藝術委員會主席柯林斯（Chuck Collins）表示，他認為古多「具備舊金山當前所需的公共治理經驗、文化素養與行政判斷力」。