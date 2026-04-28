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當心… 金門大橋南邊一路段 市警局警察開超速罰單最多

編譯林思牧／綜合報導
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駕駛人開到此處，千萬要放慢速度。(舊金山市警局提供)
駕駛人開到此處，千萬要放慢速度。(舊金山市警局提供)

金門大橋南邊不遠處的一個路段，是舊金山市警局真人警察開出最多超速罰單的地點，經過此處的讀者務必放慢速度，以免顏面掃地、荷包遭殃。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，如果你開車駛出金門公園前往金門大橋的方向，你可能會忍不住猛踩油門，但千萬別這麼做。去年，Park Presidio Bypass Drive繞行路上，警方攔下了近千名超速司機—比舊金山其他地方都多。這種情況至少從2019年就開始了。

根據列治文警分局隊長凱文李（Kevin Lee）介紹，警察會在Fulton Street之前的公園大道北向路段進行交通執法，因為那裡事故頻繁。當警方發現超速駕駛時，會將超速司機攔停在一個街區外的Funston Avenue和Cabrillo Street的路口，然後開立罰單。

2025年，警方在該路口開出了979張超速罰單，約占全市真人警察超速罰單總數的36%。2019年，他們在該路口開出了793張罰單。26歲的魯克斯（Chris Rux）經常步行或開車經過這段繞行路，他說他看到一些司機向北超速行駛，其中一些人似乎沒有注意到前方Fulton Street的停車標誌，他們像飛一樣的開過轉角。

然而，與舊金山市自2025年4月開始啟用自動測速攝影機以來開出的罰單數量相比，真人警察的執法力度就顯得微不足道了。在2025年的最後8個月裡，那些攝影機開出了9萬3375張超速罰單，幾乎是真人警察全年開出罰單數量的35倍。

但在Park Presidio Bypass Drive上並沒有裝設自動測速攝影機，舊金山交通局發言人稱，由於州法律禁止在該路段安裝自動測速攝影機。

舊金山 金門大橋

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