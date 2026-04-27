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華埠咖啡快閃掀潮流 年輕族群排隊打卡

記者李怡╱舊金山報導
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華埠小巷的咖啡快閃攤位。（記者李怡╱攝影）
華埠小巷的咖啡快閃攤位。（記者李怡╱攝影）

剛過去的周末，舊金山華埠Waverly街一處結合書店、藝術的社區空間，推出期間限定的咖啡快閃活動，吸引大批年輕民眾前來排隊品嘗與拍照打卡，現場氣氛熱絡，為傳統華埠街區注入一股新潮活力。

活動以東南亞風味咖啡為主打，現場設置臨時攤位，由三名工作人員手工沖煮「西貢咖啡（Saigon Coffee）」、「班蘭咖啡（Pandan Coffee）」、「蛋咖啡（Egg Coffee）」與「鹽咖啡（Salted Coffee）」等特色飲品，價格落在六元至七元之間。透明壺中層層堆疊的咖啡液與煉乳色澤分明，吸引不少民眾駐足觀看製作過程。

排到咖啡之後可坐下來慢慢品的紅板凳區。（記者李怡╱攝影）
排到咖啡之後可坐下來慢慢品的紅板凳區。（記者李怡╱攝影）

店外一字排開的紅色塑膠小凳成為另類風景，不少年輕人手持咖啡坐在街邊閒聊，營造出類似亞洲街頭的輕鬆氛圍。現場可見許多穿著時尚的年輕族群三五成群聚集，有人排隊購買，有人拍照打卡，也有人在門口交流聊天，形成周末午後熱鬧景象。

空間外牆以「歡樂社區」為主題標語，搭配藝術、創作與書籍等分區設計，結合文化創意與社區互動，成為吸引年輕世代的重要元素。活動期間人潮一度排到街角，甚至延伸至附近路口。

有民眾表示，過去對華埠印象多停留在傳統餐館與觀光景點，這類快閃活動讓人看到不一樣的華埠，「更有生活感，也更願意帶朋友一起來」。也有年輕人指出，這樣的活動結合咖啡、藝術與社群氛圍，「很像在紐約或洛杉磯的文青街區」。

排到咖啡之後可坐下來慢慢品的紅板凳區。（記者李怡╱攝影）
排到咖啡之後可坐下來慢慢品的紅板凳區。（記者李怡╱攝影）

值得注意的是，這樣的現象也回應了華埠長期以來的結構性挑戰。早前本報在採訪華埠多位老僑團領袖時，他們普遍表達一項共同焦慮：社區經營缺乏年輕一代接棒。許多移民第二代、第三代多選擇投入科技、法律或醫療等專業領域，鮮少回流經營傳統商業或社區組織，使華埠在世代交替上出現斷層。

在此背景下，像此次咖啡快閃活動這類由年輕人主導、結合文化與創意的嘗試，被視為一種新的可能性。不僅吸引年輕族群走入華埠，也讓外界看見傳統社區轉型的契機。若能持續導入創新元素並結合在地文化特色，或有機會在保留華埠歷史底蘊的同時，培養新一代參與與認同，為華埠未來發展注入長遠動能。

在華埠弄堂排隊等咖啡的年輕人們。（記者李怡╱攝影）
在華埠弄堂排隊等咖啡的年輕人們。（記者李怡╱攝影）

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