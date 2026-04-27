舊金山外海連兩震 多地有感輕微搖晃 幸無災情

舊金山外海連兩震，多地有感，幸無災情。（記者李怡╱攝影）

舊金山日落區外海25日接連發生兩起小規模地震 ，不少居民表示有感但不嚴重。根據美國地質調查局資料，兩次地震發生在靠近動物園外海，規模分別約為芮氏3.0與2.7，間隔時間不長。雖未傳出災情或人員受傷，但在市區多個地點仍有民眾感受到輕微搖晃。

有住在Golden Gate Heights的居民表示，當時正在家中，突然感覺到短暫震動，像是卡車開過去一樣，晃了一下就停了。另一名位於Potrero Hill的市民也說，有感覺到地板輕微震動，但沒有持續太久，如果不注意，可能會以為是錯覺。

專家指出，規模3左右的地震屬於小型地震，在灣區 其實相當常見，多數不會造成破壞，但仍提醒民眾不可掉以輕心。灣區位於多條斷層帶交界，包括著名的San Andreas Fault，地震活動頻繁，平時就應做好基本防災準備。

市府與防災單位建議，民眾可檢視家中是否備有緊急物資，如飲用水、手電筒與簡易醫療用品，並熟悉地震發生時的避難方式，例如趴下、掩護、穩住。也可透過手機設定緊急警報，提高即時應變能力。

雖然此次地震未造成損失，但不少居民稱，震一下還是會緊張。專家也提醒，小震本身無需過度恐慌，但在地震頻繁的加州 ，隨時保持警覺、做好準備，才是保障自身安全的關鍵。