我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路易王子8歲了 變身跳海小帥弟 神似父親威廉

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

舊金山外海連兩震 多地有感輕微搖晃 幸無災情

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山外海連兩震，多地有感，幸無災情。（記者李怡╱攝影）
舊金山外海連兩震，多地有感，幸無災情。（記者李怡╱攝影）

舊金山日落區外海25日接連發生兩起小規模地震，不少居民表示有感但不嚴重。根據美國地質調查局資料，兩次地震發生在靠近動物園外海，規模分別約為芮氏3.0與2.7，間隔時間不長。雖未傳出災情或人員受傷，但在市區多個地點仍有民眾感受到輕微搖晃。

有住在Golden Gate Heights的居民表示，當時正在家中，突然感覺到短暫震動，像是卡車開過去一樣，晃了一下就停了。另一名位於Potrero Hill的市民也說，有感覺到地板輕微震動，但沒有持續太久，如果不注意，可能會以為是錯覺。

專家指出，規模3左右的地震屬於小型地震，在灣區其實相當常見，多數不會造成破壞，但仍提醒民眾不可掉以輕心。灣區位於多條斷層帶交界，包括著名的San Andreas Fault，地震活動頻繁，平時就應做好基本防災準備。

市府與防災單位建議，民眾可檢視家中是否備有緊急物資，如飲用水、手電筒與簡易醫療用品，並熟悉地震發生時的避難方式，例如趴下、掩護、穩住。也可透過手機設定緊急警報，提高即時應變能力。

雖然此次地震未造成損失，但不少居民稱，震一下還是會緊張。專家也提醒，小震本身無需過度恐慌，但在地震頻繁的加州，隨時保持警覺、做好準備，才是保障自身安全的關鍵。

世報陪您半世紀

加州 灣區 地震

上一則

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

下一則

iPhone設定改一下 充電就有趣味聲

延伸閱讀

機率僅1%仍發布巨大地震警示 日本防震邏輯曝光 民眾淡定照常生活

機率僅1%仍發布巨大地震警示 日本防震邏輯曝光 民眾淡定照常生活
日本頻傳強震 日旅達人：巨大海嘯400年1次 或達臨界點

日本頻傳強震 日旅達人：巨大海嘯400年1次 或達臨界點
氣象廳：日本東北未來一周規模8以上強震發生機率是平日10倍

氣象廳：日本東北未來一周規模8以上強震發生機率是平日10倍
日本發布餘震注意情報 示警規模8.0或以上地震風險

日本發布餘震注意情報 示警規模8.0或以上地震風險
日本規模7.7地震 北海道至福島海嘯注意報解除

日本規模7.7地震 北海道至福島海嘯注意報解除

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
AI正在重塑就業結構，也動搖華人社群長期奉行的「美國夢」，失業的高學歷人群會不會轉而湧入藍領技術行業？（記者張宏／攝影）

白領失業 名校光環褪色 AI衝擊華人「美國夢」

2026-04-26 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

2026-04-24 02:20

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患