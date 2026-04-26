金山Embarcadero巨型噴泉 27日拆除

舊金山將於周一啟動拆除Embarcadero廣場爭議噴泉的工作。（取自Google Maps）

舊金山 公園康樂局向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）透露，在歷經數月爭議和法律挑戰後，拆除Embarcadero廣場Vaillancourt噴泉的工作定於周一（27日）啟動。

官員表示，第一階段工作，即清除這座巨型混凝土雕塑上的灌漿，並對部件進行分類以備日後重新組裝，將至少耗時一周。從5月起，起重機將開始拆除該藝術品重達10噸的懸臂結構。

這座自1972年以來便矗立在Embarcadero沿線的噴泉，將被暫時存放長達三年，其所有者，舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）將在此期間決定其最終歸宿。

為配合計畫耗資3250萬美元的Embarcadero廣場翻新工程，公園局提議拆除這座老舊的噴泉。今年1月，在城市規畫部門認定這座結構日益惡化的噴泉構成公共安全隱患後，市議會依據環境審查程序的緊急豁免條款批准了此次拆除。

但保護組織「Friends of the Plaza」提起訴訟要求保留噴泉。舊金山高等法院法官9日駁回了該組織要求頒布初步禁令以阻止拆除的動議。

拆除工程預計將耗時數月，預算為400萬美元，由負責為藝術委員會維護該噴泉的公園局支付。

Vaillancourt噴泉以其方正的粗野主義（Brutalist），由蒙特婁（Montreal）藝術家瓦揚庫爾（Armand Vaillancourt）設計並建造，他現年已90多歲。自半個多世紀前噴泉問世以來，便一直是輿論的焦點。該噴泉2024年5月起便已無法運行，去年夏天，在獨立評估認定其存在安全隱患後，整個場地被圍欄封閉。

拆除工作啟動前，近日工程單位已增設圍欄，以確保在拆除過程中，Embarcadero 廣場的其餘區域及毗鄰的Sue Bierman公園能夠保持開放。