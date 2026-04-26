我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州濺血、晚宴再遇槍擊 川普：有影響力的人才會被開槍

2028洛杉磯奧運門票為何特別貴 1文揭秘

金山Embarcadero巨型噴泉 27日拆除

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山將於周一啟動拆除Embarcadero廣場爭議噴泉的工作。（取自Googl...
舊金山將於周一啟動拆除Embarcadero廣場爭議噴泉的工作。（取自Google Maps）

舊金山公園康樂局向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）透露，在歷經數月爭議和法律挑戰後，拆除Embarcadero廣場Vaillancourt噴泉的工作定於周一（27日）啟動。

官員表示，第一階段工作，即清除這座巨型混凝土雕塑上的灌漿，並對部件進行分類以備日後重新組裝，將至少耗時一周。從5月起，起重機將開始拆除該藝術品重達10噸的懸臂結構。

這座自1972年以來便矗立在Embarcadero沿線的噴泉，將被暫時存放長達三年，其所有者，舊金山藝術委員會（San Francisco Arts Commission）將在此期間決定其最終歸宿。

為配合計畫耗資3250萬美元的Embarcadero廣場翻新工程，公園局提議拆除這座老舊的噴泉。今年1月，在城市規畫部門認定這座結構日益惡化的噴泉構成公共安全隱患後，市議會依據環境審查程序的緊急豁免條款批准了此次拆除。

但保護組織「Friends of the Plaza」提起訴訟要求保留噴泉。舊金山高等法院法官9日駁回了該組織要求頒布初步禁令以阻止拆除的動議。

拆除工程預計將耗時數月，預算為400萬美元，由負責為藝術委員會維護該噴泉的公園局支付。

Vaillancourt噴泉以其方正的粗野主義（Brutalist），由蒙特婁（Montreal）藝術家瓦揚庫爾（Armand Vaillancourt）設計並建造，他現年已90多歲。自半個多世紀前噴泉問世以來，便一直是輿論的焦點。該噴泉2024年5月起便已無法運行，去年夏天，在獨立評估認定其存在安全隱患後，整個場地被圍欄封閉。

拆除工作啟動前，近日工程單位已增設圍欄，以確保在拆除過程中，Embarcadero 廣場的其餘區域及毗鄰的Sue Bierman公園能夠保持開放。

舊金山將於下周一啟動拆除Embarcadero廣場爭議噴泉的工作。（取自Goog...
舊金山將於下周一啟動拆除Embarcadero廣場爭議噴泉的工作。（取自Google Maps）

世報陪您半世紀

舊金山

上一則

市長話金山／訪姐妹市上海、首爾 收穫滿滿

下一則

金山移民法庭提前關閉 律師提醒：別跑錯地點

延伸閱讀

橙縣埋汙水管 指住宅違地役權強拆後院 29屋主集體告縣府

橙縣埋汙水管 指住宅違地役權強拆後院 29屋主集體告縣府
凱瑟醫療要在金山蓋大型園區 擴建急診部、配300張病床 最快2028年動工

凱瑟醫療要在金山蓋大型園區 擴建急診部、配300張病床 最快2028年動工

維修碼頭 舊金山惡魔島本周關閉

維修碼頭 舊金山惡魔島本周關閉
資金100%到位 「米慎奇蹟」大型可負擔住房動工

資金100%到位 「米慎奇蹟」大型可負擔住房動工
執掌蘋果超過15年 庫克「紅利」重塑金山人財富

執掌蘋果超過15年 庫克「紅利」重塑金山人財富

熱門新聞

繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

2026-04-23 02:20
灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

2026-04-23 02:16
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20
科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
劉美賢與克麗斯蒂山口的巨型壁畫正式亮相，Oakland Ice Center外牆成為社區新景點。（讀者提供）

致敬兩代奧運金牌 劉美賢與克麗斯蒂山口登屋崙壁畫

2026-04-19 02:18

超人氣

更多 >
川普總統3月買了這些公司債和股票

川普總統3月買了這些公司債和股票
拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所

拍下蔣介石故居旁「豪宅」？他砸214萬人民幣買法拍屋 竟是社區廁所
白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州

白宮記者晚宴驚魂 川普公布槍手照片：31歲男、來自加州
「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴

「有人開槍」川普緊急撤離白宮記者晚宴
川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程

川普說「不用去」 美取消赴巴基斯坦與伊朗談判行程