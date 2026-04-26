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金山移民法庭提前關閉 律師提醒：別跑錯地點

記者李怡／舊金山報導
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位於舊金山市中心的移民法庭將於5月1日關閉，比原定時間提前約8個月，引發移民與法...
位於舊金山市中心的移民法庭將於5月1日關閉，比原定時間提前約8個月，引發移民與法律界關注，擔心資訊混亂恐影響出庭權益。（記者李怡/攝影）

位於舊金山市中心的移民法庭（Montgomery Street Immigration Court）將於5月1日關閉，比原定時間提前約8個月。消息一出，引發移民與法律界關注，擔心資訊混亂恐影響出庭權益。

負責全美移民法庭的Executive Office for Immigration Review（EOIR）表示，此舉為節省成本。目前舊金山另一處Sansome Street Immigration Court仍正常運作，但多數案件將轉往約28哩外的康柯德（Concord）審理，少部分留在市中心。

律師表示，最怕民眾「照舊跑去原地點」，結果錯過真正的開庭。加上法官人數大幅減少、案件調動頻繁，不少移民已經搞不清楚下一次要去哪裡、何時出庭。

對華人社區而言，語言與資訊落差更容易出問題，一旦沒收到通知或跑錯地點，可能面臨缺席裁決，影響身分甚至去留。

律師給華人社區幾點簡單提醒，一定要上EOIR網站查最新開庭時間與地點。如搬家或換地址，一定要更新。所有法庭通知信件都要留好。不確定時，盡量找律師確認。

法律界直言，制度變動快、資訊不清，但愈是這樣，愈需要民眾主動確認，避免因小失誤造成大影響。

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