前景光明？藍領需求高漲 背後仍有隱憂

許多藍領行業失業率高於白領，且面臨諸多不確定性。（示意圖，pexels/Ludwing Alexis）

白領職位受AI衝擊較大，是否意味著AI短時間內難以觸及的藍領行業，前景更光明？答案是複雜的，許多藍領行業失業率高於白領，且面臨諸多不確定性。

根據任仕達（Randstad）對超過5000萬個職位資訊的分析，2022年底至今，機器人技術員需求增加107%，暖通空調工程師成長67%，建築相關職位成長30%。焊工和電工等職位的需求也在上升，過去三年分別增加25%和18%。

任士達執行長Sander Noordende表示，長期以來社會普遍認為，成功標誌是四年制大學學位和一份辦公室工作；但該觀念現在看有些過時，隨著AI快速發展，技術工人的重要性及地位不斷提升。這些職位不需要四年制大學學位，可透過學徒制和培訓計畫進入行業，邊工作邊學習，「出師」比上大學更快和便宜。

美國建築承包商協會估計，僅是建築服務一項，2026年美國就需要額外約35萬工人來滿足需求；到2027年，這一數字將上升至45.6萬人。電工、水管工和木匠也面臨類似的短缺危機。儘管需求強勁，薪資也在上漲，但培訓體系卻未能跟上。

家居建材公司勞氏(Lowe's)執行長Marvin Ellison稱，公司的基金會將在未來10年投資2.5億美元，用於培訓25萬技術工人，涵蓋水暖、木工和電工等領域。AI短時間內無法親自到場修復故障，無法建立支撐未來數位經濟的實體基礎設施，例如資料中心；也無法爬梯子更換煙霧探測器的電池、清理烘乾機排氣管道或修補屋頂上的洞。

但這不代表藍領工作就形勢大好，求職網Glassdoor高級經濟學家Chris Martin表示，藍領工作不一定更穩定，情況非常複雜。一些傳統工會行業加入工會仍需排隊等候。即使入會，可能還需排隊等待工作分配。某些行業需求會隨季節變化而大幅波動。如冬季對建築工人需求通常會下降。其他藍領工作，如機械師和組裝工人將持續受全球化和外包等更廣泛趨勢的負面影響。

求職網Indeed的經濟學家Sneha Puri提醒，求職者應該記住，藍領從業較多的製造業等，有很強周期性，這意味對整體經濟趨勢很敏感。目前許多藍領行業失業率高於白領。美國勞工統計局數據，3月整體失業率為4.3%，但建築和場地清潔維護行業的失業率為6.8%，建築和採礦業的失業率為7.6%，運輸和物料搬運行業的失業率為5.4%。穩定性取決具體職業及累積的技能，目前的情況是，整體招聘速度已放緩，白領和藍領就業增長都停滯不前。

華人水管工Kevin陳年收入可達10多萬美元，客源多來自父輩積累。他坦言，藍領收入確實不錯，但並非沒有風險。水管工收入不會因為律師或工程師失業就上漲，相反水管工收入會減少，因為會有大量人湧入這個行業，市場競爭勢必加劇。不僅如此，當水管工客戶失業，AI會幫助大多數人自己動手完成一些基本的水管維修工作，降低對水管工的需求。只有擁有健康的經濟環境，才能讓每個人都有自己的位置。