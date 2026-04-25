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東華醫院慶127周年 持續守護社區健康

記者李怡／舊金山報導
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東華醫院慶祝成立127周年，持續守護社區健康。（受訪者供圖）
東華醫院慶祝成立127周年，持續守護社區健康。（受訪者供圖）

東華醫院（Chinese Hospital）23日舉行成立127周年慶典晚宴，邀請社區領袖、合作夥伴、民選官員及長期支持者齊聚一堂，回顧醫院深耕社區的歷程，並展望未來持續守護居民健康的發展方向。

今年慶典具雙重意義，不僅慶祝東華醫院服務社區127周年，同時紀念醫務大樓啟用10周年。院方指出，自2016年醫務大樓啟用以來，已成為核心醫療設施，提供符合病人語言與文化需求的醫療服務。尤其在新冠疫情期間，醫療團隊堅守第一線，確保社區居民能及時獲得治療，發揮關鍵支援作用。

作為灣區目前少數仍維持獨立運作的社區醫院，東華醫院長年服務新移民、長者及弱勢族群，在當地醫療體系中扮演重要角色。院方亦坦言，當前面臨多重挑戰，包括營運成本上升、人力短缺，以及醫療保險補助（Medicare、Medi-Cal）限制等問題。然而，東華醫院仍連續三年獲「新聞週刊，Newsweek」評為「美國最佳州內醫院」，顯示其醫療品質獲得高度肯定。

行政總裁鍾啟國表示，東華醫院自創立以來始終秉持「由社區創立、服務社區」的宗旨，未來將持續提升醫療可及性，並強化基礎設施建設，以回應社區不斷變化的需求。他同時感謝董事會與籌委會的努力，使慶典順利舉行。

當晚並頒發多項榮譽，表揚對醫療與社區發展貢獻卓著的人士，包括「卓越醫生領袖獎」謝卿旺醫生、「卓越社區領袖獎」黃國康，以及「年度最高公益慈善獎」Vincent Ho。

院方表示，本次晚宴所籌得款項，將用於醫務大樓現代化升級、醫療設備更新，並規畫設立全新癌症診所與化療中心。面對財務壓力，東華醫院將持續以創新為導向，強化夥伴合作，為社區提供可負擔且具文化與語言適切性的醫療服務。

董事會主席吳子銘醫生表示，東華醫院127年來始終是社區重要的醫療支柱，未來更需政府、社區及各界攜手合作，共同維繫並推動社區醫療發展。

院方呼籲民眾支持其醫療使命，可透過官網捐款，協助醫院持續為社區提供關鍵醫療服務。

東華醫院慶祝成立127周年，持續守護社區健康。（受訪者供圖）
東華醫院慶祝成立127周年，持續守護社區健康。（受訪者供圖）

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