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靠近南第二、三街…聖荷西市中心停車場 可望改建可負擔房

編譯組／綜合報導
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灣區開發商與住宅建築商聯手擬將聖荷西市中心一處停車場改建為可負擔住房。（取自Go...
灣區開發商與住宅建築商聯手擬將聖荷西市中心一處停車場改建為可負擔住房。（取自Google Maps）

信使報（Mercury News）報導，一份提交給聖荷西（San Jose）市政府的文件顯示，市中心的一項新提案計畫將現有地面停車場改建為可負擔住房。

Sobrato Organization集團與The Pacific Companies旗下的一家子公司共同提交了一份初步提案，計畫在南第二街（South Second Street）與南第三街（South Third Street）之間、靠近Paseo de San Antonio大道且毗鄰Hammer劇院中心的一塊1.3英畝地塊上開發一個包含173套住房的項目。

提案顯示，這173套住房中，171套將是可負擔公寓，其餘兩套為市場價住房，供現場管理人員居住。

一些房地產專家表示，該提案有望激活市中心活力。

「我們需要更多人來到市中心，此類項目將起到積極作用，」總部位於聖荷西的商業房地產公司Meacham Oppenheimer合伙人塔克辛（David Taxin）說，「隨著時間推移，真正的市中心將逐漸形成。」

位於南第三街143號的這一開發項目有望為該地區新增數百名居民。

「看到一個能增加聖荷西市中心日間和夜間人口的項目，真是太好了，」土地利用諮詢公司「矽谷協同」（Silicon Valley Synergy）的首席執行長施泰德勒（Bob Staedler）說。

Sobrato公司自2010年左右起便擁有該露天停車場。「開發此地塊用於建設住房一直是我們的目標，」施泰德勒說，「這裡原本就規畫為高密度住宅區。」

根據提案，這些住房單元將面向三個收入層級的群體出租，17套將租給極低收入群體，17套將租給非常低收入群體，其餘137套將租給低收入群體。

在聖塔克拉拉縣單身人士的極低收入中位數為4萬2200美元，四口之家為6萬250美元；非常低收入中位數為單人7萬350美元，四口之家10萬450美元；低收入中位數為單人11萬1700美元，四口之家15萬9550美元。上述數據基於加州住房與社區發展廳2025年發布的一份報告。

該提案尚處於初步階段，隨著聖荷西市審查流程的推進，內容可能會有所調整。

Sobrato公司和Pacific West Communities在提案中表示，他們計畫援引參議院第330號法案（Senate Bill 330）的相關條款。該州法律旨在簡化地方規畫審查流程，特別是針對可負擔住房項目。

「這些項目確實需要一些時間才能啟動，但我們已經開始看到聖荷西市中心的人氣逐漸增加，」塔克辛表示。

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