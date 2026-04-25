靠近南第二、三街…聖荷西市中心停車場 可望改建可負擔房
信使報（Mercury News）報導，一份提交給聖荷西（San Jose）市政府的文件顯示，市中心的一項新提案計畫將現有地面停車場改建為可負擔住房。
Sobrato Organization集團與The Pacific Companies旗下的一家子公司共同提交了一份初步提案，計畫在南第二街（South Second Street）與南第三街（South Third Street）之間、靠近Paseo de San Antonio大道且毗鄰Hammer劇院中心的一塊1.3英畝地塊上開發一個包含173套住房的項目。
提案顯示，這173套住房中，171套將是可負擔公寓，其餘兩套為市場價住房，供現場管理人員居住。
一些房地產專家表示，該提案有望激活市中心活力。
「我們需要更多人來到市中心，此類項目將起到積極作用，」總部位於聖荷西的商業房地產公司Meacham Oppenheimer合伙人塔克辛（David Taxin）說，「隨著時間推移，真正的市中心將逐漸形成。」
位於南第三街143號的這一開發項目有望為該地區新增數百名居民。
「看到一個能增加聖荷西市中心日間和夜間人口的項目，真是太好了，」土地利用諮詢公司「矽谷協同」（Silicon Valley Synergy）的首席執行長施泰德勒（Bob Staedler）說。
Sobrato公司自2010年左右起便擁有該露天停車場。「開發此地塊用於建設住房一直是我們的目標，」施泰德勒說，「這裡原本就規畫為高密度住宅區。」
根據提案，這些住房單元將面向三個收入層級的群體出租，17套將租給極低收入群體，17套將租給非常低收入群體，其餘137套將租給低收入群體。
在聖塔克拉拉縣單身人士的極低收入中位數為4萬2200美元，四口之家為6萬250美元；非常低收入中位數為單人7萬350美元，四口之家10萬450美元；低收入中位數為單人11萬1700美元，四口之家15萬9550美元。上述數據基於加州住房與社區發展廳2025年發布的一份報告。
該提案尚處於初步階段，隨著聖荷西市審查流程的推進，內容可能會有所調整。
Sobrato公司和Pacific West Communities在提案中表示，他們計畫援引參議院第330號法案（Senate Bill 330）的相關條款。該州法律旨在簡化地方規畫審查流程，特別是針對可負擔住房項目。
「這些項目確實需要一些時間才能啟動，但我們已經開始看到聖荷西市中心的人氣逐漸增加，」塔克辛表示。
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