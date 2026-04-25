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中東衝突 加州3月房市進入「冬眠」 轉為觀望…

記者朱敏梓／綜合報導
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C.A.R.最新報告指出，受伊朗衝突、能源價格飆升及金融市場波動影響，加州3月房...
C.A.R.最新報告指出，受伊朗衝突、能源價格飆升及金融市場波動影響，加州3月房市出現降溫，而舊金山灣區仍成長3.2%。（示意圖，取自Pexels網站）

加州房地產市場3月出現降溫。加州房地產經紀人協會（C.A.R.）發布最新報告指出，受伊朗衝突、能源價格飆升及金融市場波動影響，潛在購屋者與賣方普遍轉為觀望，整體市場進入「冬眠」狀態。但在加州五大主要區域3月銷售均仍較去年同期增加，遠北地區銷售量勁增17.3%，舊金山灣區成長3.2%。

根據報告，3月加州獨立屋經季節性調整後的銷售量為26萬5320戶，較2月下降3.5%，並較去年同期下滑2.5%。銷售量已連續第42個月低於30萬戶門檻。報告指出，包括持續的中東衝突及股市波動在內的一系列地緣政治與經濟不確定因素，可能促使部分買家在最後一刻取消交易。

C.A.R.總裁Tamara Suminski表示：「3月房屋銷售表現疲弱，主要受到房貸利率偏高及股市波動影響，許多買家選擇暫時觀望。」她指出，隨著地緣政治緊張局勢與利率連續第三周出現緩解跡象，若中東衝突持續穩定，先前採取觀望策略的買賣雙方有望逐步回流市場。

房價方面，依循傳統季節性走勢，加州房價自2月至3月出現明顯回升，但年增幅相對有限。3月房屋中位價較2月上漲7.1%，與過去20年平均約7%的漲幅大致一致；但較去年同期僅小幅上升0.4%，為繼1月連續下滑後，第二個月出現年度成長。隨著市場進入春季購屋旺季，房價預期仍將持續上行，但伊朗衝突及通膨升溫風險，可能在未來幾個月抑制價格成長動能。

區域方面，加州五大主要區域3月銷售均較去年同期增加，但主要是今年3月比去年多出一個交易日。遠北地區銷售量增加17.3%，表現最強勁；中央海岸緊隨其後，年增15.4%。舊金山灣區（3.2%）、南加州（3%）及中央谷地（1.3%）呈現較為溫和的成長。

從區域房價來看，多數地區過去一年價格維持穩定。中央海岸年減2.9%，為變動幅度最大的區域；其餘四大區域年變動均在1%以內。

C.A.R.資深副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine指出：「即使春季購屋旺季逐漸進入高峰，市場上的掛牌房源數量仍低於去年同期水準。許多屋主因過去鎖定歷史低利率而不願出售，進一步限制供給。」他補充，儘管利率回落帶動部分買氣回流，但加州長期住房短缺問題仍然存在，供需失衡可能在未來數月持續壓抑銷售表現，即使可負擔性略有改善。

加州3月房地產銷售概況 資料來源：加州房地產經紀人協會
加州3月房地產銷售概況 資料來源：加州房地產經紀人協會

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