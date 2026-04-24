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聲稱在東灣遭史沃威爾性侵者尚未出面 地檢長敦促聯繫警檢

編譯林思牧／綜合報導
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阿縣地檢長迪克遜敦促任何聲稱曾遭史沃威爾性侵的人聯繫執法部門。(本報檔案照)
阿縣地檢長迪克遜敦促任何聲稱曾遭史沃威爾性侵的人聯繫執法部門。(本報檔案照)

指控前國會議員史沃威爾（Eric Swalwell）性侵的受害者中，有一人聲稱是在東灣遭侵犯的，但目前沒有人出面向阿拉米達縣檢方控訴。

舊金山紀事報報導，阿縣地檢長迪克遜（Ursula Jones Dickson）23日敦促任何聲稱曾遭史沃威爾性侵的人聯繫執法部門。她在記者會上表示，迄今尚無人就這位前國會議員的性侵行為聯繫警方或檢方。

史沃威爾在被指控性侵後退出了加州州長競選並辭去了國會眾議員職務，但他否認了指控。迪克森建議所有性侵和家庭暴力受害者聯繫阿縣家庭司法中心。該中心由非營利組織和政府機構合作成立，旨在提供服務並幫助受害者了解刑事司法系統。

「我希望受害者明白，我們不會利用他們的痛苦來謀取利益，」迪克遜說。「我們希望她們知道，本辦公室將不惜一切代價保護他們的隱私和自主權。性侵不是兒戲，也不是可以隨意談論的話題。」

史沃威爾是民主黨國會議員，也是加州州長的熱門候選人。在紀事報和CNN發表報導指控他性侵或騷擾多名女性後，他的政治抱負緊接著就破滅了。紀事報報導的一起涉嫌性侵事件發生在阿拉米達縣。

史沃威爾的一名前助理告訴紀事報，2019年她與朋友和同事在布利桑頓的哈普牛排館喝酒後，醒來發現自己身在史沃威爾的酒店房間，完全不記得自己是怎麼到那裡的。她說她感覺到了性交的後遺症狀，但前一晚她醉得太厲害，不可能表達同意交媾。

迪克遜承認，她和史沃威爾曾同在阿縣擔任檢察官，有工作交集，但她表示在那段時間裡，沒有聽說過史沃威爾有任何不當行為。史沃威爾支持罷免迪克森的前任地檢長官善貞，並在去年12月向瓊斯迪克森的連任競選捐款1000元。東灣時報稱，瓊斯迪克森也曾支持史沃威爾競選州長。

當被問及先前的政治支持是否會構成利益衝突時，迪克遜表示，目前她的辦公室處理針對史沃威爾的潛在案件並沒有任何法律問題。「如果受害者就在我們面前，我需要即時評估情況，但目前還不存在利益衝突。」

史沃威爾在被指控性侵後退出了加州州長競選並辭去了國會眾議員職務，但他否認了指控。...
史沃威爾在被指控性侵後退出了加州州長競選並辭去了國會眾議員職務，但他否認了指控。(路透)

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