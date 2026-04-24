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舊金山物價太貴 連年薪37萬醫師也開始兼做AI副業

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)
舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業。(舊金山市府臉書)

舊金山物價太貴，連醫師也開始兼做AI副業，但他們怎樣做AI副業賺錢呢？

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，去年秋天，普納查醫師（Dr. Melania Poonacha）開始了一份副業：人工智慧輔導（tutoring AI）。她今年46歲，是一位內科和兒科醫師，住在舊金山。她的日常工作是在加州太平洋醫療中心和中華醫院上12到16個小時的夜班。

但她發現人工智慧輔導讓她從醫院的繁重工作中得到喘息之機。她與舊金山一家名為Mercor的公司簽約，該公司與各行各業的專業人士合作，訓練AI去掌握他們的專業技能。對醫師來說，Mercor的平台要求他們編寫與自己專業領域相關的醫療案例，然後根據準確性和相關性對AI的回答進行評分。

儘管她在醫院的工作收入可觀——年薪約37.5萬元——但額外的收入不僅在經濟上幫助了她，也讓她更好地平衡了工作與生活。她在肯塔基大學獲得博士學位，在匹茲堡大學獲得公共衛生碩士學位，畢業後背負了40萬元的學生貸款，她幾乎耗盡了所有儲蓄來償還貸款。

「我確實喜歡當醫師，但如果餘下的職業生涯都每周上50到60個小時的夜班，對我來說是不可持續的，」普納查說。「這類非臨床的兼職工作是增加收入又不增加壓力的理想方式。」

年薪近40萬元的醫師還需要兼職，聽起來或許像個笑話。但這並非玩笑，許多灣區醫師已經將AI輔導作為收入豐厚的兼職工作，他們為Mercor或Handshake工作。普納查很樂意宣傳這一點。 「我經常和醫師們聊天，他們會說，『我聽說你在做AI方面的工作。能跟我詳細說說嗎？』」她說。 「很多醫師都在尋找額外的兼職…我們的薪水停滯不前。」

「很難想像年收入25萬元的醫師會過著捉襟見肘的生活，但這卻是現實，」珀爾醫師（Dr. Robert Pearl）說。「灣區的生活成本非常高。由於房價和學生貸款的壓力，他們無法負擔自己渴望的中產階級生活方式。」他表示，大約40%的醫師都有第二份工作。

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