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NAR調查：在聖荷西15年才能存夠頭期款 全美最久

編譯組／綜合報導
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根據全國房地產經紀人協會（NAR）最新分析，聖荷西是存夠購屋頭期款（down p...
根據全國房地產經紀人協會（NAR）最新分析，聖荷西是存夠購屋頭期款（down payment）周期最長的都市區，普通購房者需要長達15年才能攢夠頭期款。（本報檔案照）

據Realtor.com報導，根據全國房地產經紀人協會（NAR）的一項最新分析，聖荷西是存夠購屋頭期款（down payment）周期最長的都市區，普通購房者需要長達15年才能攢夠頭期款。相比之下，在密西根州傑克遜（Jackson, MI），兩年內即可實現購房目標。

該研究分析了「住房抵押貸款披露法」（Home Mortgage Disclosure Act）覆蓋的180多個市場的數據，基於各市場抵押貸款借款人的中位數貸款價值比（loan-to-value ratio），採用了購房者實際支付的頭期款金額。NAR隨後將這一數據與家庭收入中位數相結合，並假設家庭每年儲蓄收入的15%，據此估算了在每個市場中攢夠頭期款所需的時間。

根據NAR的研究結果，在加州市場攢頭期款尤為困難。

在最艱難的市場聖荷西，房屋中位數價值約為157萬元。以典型的24%頭期款比例計算，購房者需要大約38萬2000元的現金。考慮到家庭收入中位數約為16萬5000元，每年儲蓄15%，意味著需要大約15年才能攢夠這筆錢。

洛杉磯（Los Angeles）和聖路易奧比斯波市（San Luis Obispo）的購房周期也大致相同，約為14年；而舊金山（San Francisco）、聖地牙哥（San Diego）和聖塔巴巴拉（Santa Barbara）則稍短，約為12年。

攢夠洛杉磯一套普通住房的頭期款款是一項艱巨的任務，購房者往往是雙收入無子女（DINKS）家庭，或是由父母或祖父母資助頭期款的首次購房者。年收入在5萬至7萬5000元之間的普通工薪階層根本無法攢夠這筆錢。

而大多數市場的儲蓄周期處於中等水平，通常在四到七年之間。陽光地帶（Sun Belt）市場的頭期款儲蓄周期要短得多。在鳳凰城（Phoenix）、納許維爾（Nashville）、丹佛（Denver）和奧蘭多（Orlando）等地，攢夠頭期款大約需要七年時間。

印第安納波利斯（Indianapolis）、堪薩斯城（Kansas City）、哥倫布（Columbus）和明尼阿波利斯（Minneapolis）等城市通常屬於四至六年區間；亞特蘭大（Atlanta）、達拉斯（Dallas）、休士頓（Houston）、華盛頓特區（Washington DC）和奧斯汀（Austin）通常屬於五至六年的範圍。

頭期款籌集周期較短的某些市場中，購房者僅需兩到三年即可攢夠頭期款。這些通常是房價相對較低的市場，頭期款金額占當地收入的比例要小得多，最容易實現頭期款目標的市場是密西根州的傑克遜市（Jackson, MI），該地借款人的房屋中位數價值約為21萬7000元。按7%的典型頭期款比例計算，購房者需準備約1萬6080元現金。考慮到當地家庭收入中位數約為6萬6073元，若每年儲蓄15%，大約兩年即可攢夠這筆錢。

美國存夠購屋頭期款需時最久的地區是加州聖荷西，最短的是密西根州傑克遜。（取自Pe...
美國存夠購屋頭期款需時最久的地區是加州聖荷西，最短的是密西根州傑克遜。（取自Pexels）

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