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史大座談 黃仁勳：稅雖然高 搬到加州吧 別離開

編譯廖宜怡／綜合報導
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繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）
繼表示不會搬離加州後，Nvidia執行長黃仁勳上周再勸人們留在加州。（美聯社）

繼先前直言不會離開加州後，Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳本月再次力勸人們留在加州。

SFGate報導，黃仁勳上周參加由史丹福大學舉辦的一場座談會，與聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）和前美國國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）共同探討美國在人工智慧(AI)領域的領先地位。

在長達一小時的談話進行到一半時，黃仁勳突然提到加州。他說：「我告訴每一個人：搬到加州吧，不要離開，雖然這裡的稅是全世界最高，但沒關係，而且這裡的天氣超好。」

在羅康納談到對人工智慧搶走人類工作的可能性時，黃仁勳說：「我認為人工智慧會摧毀就業的說法，對美國沒有任何好處。」

SFGate指出，人工智慧公司大部分職位都集中在灣區，因此，黃仁勳這番言論很可能是針對那些希望搬到加州或留在加州的科技工作者說的。

由於加州計畫向億萬富豪徵收富人稅，被激怒的富豪們開始搬出加州，紛紛在外州購置房地產和設立新辦公室，包括查克柏格（Mark Zuckerberg）、谷歌創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin），以及創投家提爾（Peter Thiel）。

黃仁勳之前曾表示，即使這項稅收政策通過，他也不會搬家。他在接受彭博社（Bloomberg）採訪時說：「我們選擇住在矽谷，無論他們想徵什麼稅，我都接受，完全沒問題。」

根據富比世（Forbes）的報導，黃仁勳目前淨資產約1740億元，為全球第八大富豪。這意味著黃仁勳可能必須繳交約80多億元稅金給加州，這個數字超過了許多國家的GDP。

加州這項富人稅將向億萬富豪徵收一次性稅金，稅額將為富豪淨資產的5%，所後資金將用於醫療服務，計畫僅適用於今年1月1日起居住在加州的人士。不過，這項提案尚未獲得公投資格。

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