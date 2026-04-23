美新評選：加州10大宜居城市 灣區占6個 這兩市排二三

灣區多市獲美國新聞與世界報導選為加州十大最宜居城市，其中巴洛阿圖排名第二。（取自谷歌地圖）

儘管住房負擔能力一直是居民面臨的挑戰，灣區多座城市依然入選為加州最宜居城市前十名，凸顯出該地區同時擁有強勁的就業市場和優良的生活品質。

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）對加州161個城市進行最宜居城市排名，評選標準包括生活品質、價值、吸引力和就業市場實力。獲選為前十名的城市中有六個位於灣區，它們是排名第二的巴洛阿圖、排名第三的庫比蒂諾、排名第四的聖拉蒙、排名第六的山景城、排名第七的都布林以及排名第八的桑尼維爾。

聖荷西焦點報（San Jose Spotlight）針對前十名的矽谷城市進行了分析，指出庫比蒂諾和桑尼維爾長期以來一直以其毗鄰大型科技公司（例如蘋果）、擁有優秀公立學區 和便利生活設施（包括公園、餐廳和地區交通）吸引居民。兩市官員表示，該地區的經濟實力是吸引企業和居民前來的重要因素。

這兩座城市還匯集許多小型新創公司，辦公空間的空置率與周邊其他城市相比較低。

不過，高需求造成更高的住房成本，使一些居民和勞工難以留在此地。根據房地產網站Zillow的數據，平均房價 接近200萬元的桑尼維爾目前一房公寓月租金 介於2500元到3500元之間。

庫比蒂諾官員指出，該市以優秀學區聞名，是吸引年輕家庭遷入的主要因素。庫比蒂諾市長摩爾（Kitty Moore）說：「有些人肯定是為了我們優秀的學校來到此地。」

不過，搬到庫比蒂諾居住的前提是這些家庭必須具有經濟負擔能力。此外，庫比蒂諾因為毗鄰諸如蘋果等大型企業，就業機會因此增加，但也提高了對住房的需求。

儘管排名名列前茅，但矽谷城市的住房可負擔性仍是許多居民和市府官員關注的焦點。

摩爾說：「庫比蒂諾的家庭收入中位數約23萬4000元，生活和住房成本都很高。很多城市有高達55%的家庭面臨住房成本負擔過重的問題，不過，本市大約只有25%的家庭有這個問題，因為大部分家庭的收入都很高，所以負擔得起這些昂貴的租金和住房成本。」