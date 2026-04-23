灣區聖荷西、屋崙、舊金山辦公樓空置率 都逾30%

聖荷西、屋崙和舊金山市中心的辦公樓空置率至少達到30%。（本報檔案照）

聖荷西信使報報導，居高不下的辦公樓空置率依然困擾著灣區 （Bay Area）三大城市聖荷西、屋崙 和舊金山 的市中心。

商業地產公司高緯環球（Cushman & Wakefield）的一份最新報告顯示，聖荷西、屋崙和舊金山中央商務區的辦公樓空置率仍維持在30%以上，其中聖荷西市中心的辦公樓空置率最低，但呈上升趨勢。舊金山市中心空置率居第二位，但正在好轉。而屋崙市中心的空置率最高，且持續惡化。截至2026年1月至3月的第一季度末，聖荷西市中心的辦公樓空置率為30.8%，舊金山為31.1%，屋崙市中心則高達37.8%。

這三個市中心的空置率均已飆升至遠高於新冠疫情爆發前水平的狀態。在2019年10月至12月的第四季度，舊金山的空置率為5.4%，屋崙市中心為10.8%，聖荷西市中心則為12.8%。

灣區這三個市中心似乎受到了經濟動盪的特別沉重打擊。對聖荷西市中心而言，主要挑戰在於如何與聖荷西西部的Santana Row以及桑尼維爾市中心的Cityline綜合開發項目等辦公市場競爭，兩處均擁有豐富的餐飲和零售設施。

聖荷西市中心主要提供頂級餐廳、夜生活、獨特的娛樂中心和現場表演場所，但其標誌性零售場所遠不及周邊競爭對手。

聖荷西市中心的運勢或將因近期的一項決定而得到提振：開發商決定將Park大道200號這座引人注目的辦公大樓，向僅需租用該19層建築中一兩層的租戶進行推廣。這一舉措可能會拓寬客源範圍，因為市場上通常小型租戶比大型租戶更多，有望刺激聖荷西市中心的商業活動。

高緯環球的報告指出，舊金山中央商務區的當前空置率較2024年7月至9月季度33.8%的近期峰值已大幅改善。但其改善是基於極高的空置率基礎之上，人工智慧企業的租賃活動起到了推動作用。

舊金山市場的復甦最終可能會波及屋崙市中心，當舊金山市場好轉時，屋崙通常會在一年左右之後跟進。

儘管灣區三大市中心區的空置率始終居高不下，高緯環球高級研究總監薩蒙斯（Robert Sammons）仍認為這三個城市核心區在未來幾年將迎來更健康的入住率。

「我對市中心及以公共運輸為導向的開發項目持非常樂觀的態度，」薩蒙斯表示，「從長遠來看，這三處區域的表現都將非常出色。」