舊金山市長羅偉亞洲行返美 深化與中韓經貿文化合作

舊金山市長羅偉在南韓贈與有巨人隊標記的代表團球衣。（市長辦公室供圖）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）上任後首度亞洲出訪行程告一段落。市長辦公室22日表示，羅偉在結束中國上海與南韓 首爾的訪問後，已完成行程返美。此次行程以深化姐妹城市關係、推動文化交流與促進經貿合作為主軸，被視為市府推動經濟復甦與國際連結的重要一步。

在上海行程中，適逢舊金山與上海締結姐妹城市46周年，羅偉與上海市市長龔正簽署為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青年交流等領域。雙方並促成舊金山芭蕾舞團（San Francisco Ballet）與上海國際藝術節簽署合作備忘錄，未來將推動演出交流與長期藝術合作。

上海市長龔正與舊金山市長羅偉訪問小組一行。（市長辦公室供圖）

舊金山市長羅偉一行在上海到訪歌劇院。（市長辦公室供圖）

羅偉表示，兩市關係邁入新階段，透過國際夥伴合作分享創新理念，有助為居民與年輕世代創造更多機會，也進一步強化社區與文化連結。他強調，文化交流不僅是城市軟實力展現，也是帶動經濟的重要引擎。

隨後羅偉轉往南韓首爾，展開下一站訪問。20日抵達當天，即與南韓美國商會（American Chamber of Commerce in Korea, AMCHAM）簽署合作備忘錄，延續舊金山與首爾長達50年的姐妹城市關係。該協議將促進兩地企業與機構之間的聯繫，拓展貿易與投資機會，並加強多個產業領域的合作。

舊金山市長羅偉在南韓簽署備忘錄。（市長辦公室供圖）

羅偉指出，這項協議有助深化兩地經濟互動，為企業與投資人創造更多機會，也讓舊金山在全球經濟網絡中持續保持競爭力。他強調，推動國際合作是市府加速經濟復甦的重要策略之一。

市長辦公室同時表示，自2026年初以來，市府已推出多項文化與市中心振興措施，包括舉辦免費音樂與表演活動，以及推出「舊金山音樂周」（SF Music Week）等計畫，吸引數以萬計民眾參與，並帶動超過1.5億元經濟效益。另在治安與商業環境方面，聯合廣場（Union Square）及金融區犯罪率下降約40%，辦公室租賃活動上升67%，顯示市中心復甦動能逐步回溫。

此次亞洲行被視為羅偉上任以來重要的外交與經濟布局，透過強化與上海及首爾兩大亞洲城市的合作，不僅鞏固姐妹城市關係，也進一步推動文化交流與商業發展。市府強調，未來將持續深化國際連結，為舊金山經濟復甦與城市競爭力注入更多動能。