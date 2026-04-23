我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音CEO：川普是促成中國大宗飛機訂單的關鍵人物

美商務部長：未獲北京許可 Nvidia H200晶片尚未售中國企業

舊金山市長羅偉亞洲行返美 深化與中韓經貿文化合作

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山市長羅偉在南韓贈與有巨人隊標記的代表團球衣。（市長辦公室供圖）
舊金山市長羅偉在南韓贈與有巨人隊標記的代表團球衣。（市長辦公室供圖）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）上任後首度亞洲出訪行程告一段落。市長辦公室22日表示，羅偉在結束中國上海與南韓首爾的訪問後，已完成行程返美。此次行程以深化姐妹城市關係、推動文化交流與促進經貿合作為主軸，被視為市府推動經濟復甦與國際連結的重要一步。

在上海行程中，適逢舊金山與上海締結姐妹城市46周年，羅偉與上海市市長龔正簽署為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青年交流等領域。雙方並促成舊金山芭蕾舞團（San Francisco Ballet）與上海國際藝術節簽署合作備忘錄，未來將推動演出交流與長期藝術合作。

上海市長龔正與舊金山市長羅偉訪問小組一行。（市長辦公室供圖）
上海市長龔正與舊金山市長羅偉訪問小組一行。（市長辦公室供圖）

舊金山市長羅偉一行在上海到訪歌劇院。（市長辦公室供圖）
舊金山市長羅偉一行在上海到訪歌劇院。（市長辦公室供圖）

羅偉表示，兩市關係邁入新階段，透過國際夥伴合作分享創新理念，有助為居民與年輕世代創造更多機會，也進一步強化社區與文化連結。他強調，文化交流不僅是城市軟實力展現，也是帶動經濟的重要引擎。

隨後羅偉轉往南韓首爾，展開下一站訪問。20日抵達當天，即與南韓美國商會（American Chamber of Commerce in Korea, AMCHAM）簽署合作備忘錄，延續舊金山與首爾長達50年的姐妹城市關係。該協議將促進兩地企業與機構之間的聯繫，拓展貿易與投資機會，並加強多個產業領域的合作。

舊金山市長羅偉在南韓簽署備忘錄。（市長辦公室供圖）
舊金山市長羅偉在南韓簽署備忘錄。（市長辦公室供圖）

羅偉指出，這項協議有助深化兩地經濟互動，為企業與投資人創造更多機會，也讓舊金山在全球經濟網絡中持續保持競爭力。他強調，推動國際合作是市府加速經濟復甦的重要策略之一。

市長辦公室同時表示，自2026年初以來，市府已推出多項文化與市中心振興措施，包括舉辦免費音樂與表演活動，以及推出「舊金山音樂周」（SF Music Week）等計畫，吸引數以萬計民眾參與，並帶動超過1.5億元經濟效益。另在治安與商業環境方面，聯合廣場（Union Square）及金融區犯罪率下降約40%，辦公室租賃活動上升67%，顯示市中心復甦動能逐步回溫。

此次亞洲行被視為羅偉上任以來重要的外交與經濟布局，透過強化與上海及首爾兩大亞洲城市的合作，不僅鞏固姐妹城市關係，也進一步推動文化交流與商業發展。市府強調，未來將持續深化國際連結，為舊金山經濟復甦與城市競爭力注入更多動能。

世報陪您半世紀

舊金山 南韓 羅偉

上一則

假冒交通違規罰單簡訊 小心詐騙陷阱

下一則

舊金山市府接管PG&E成本 最新評估達34億

延伸閱讀

上海行合作收穫豐 羅偉促金山芭蕾舞團、上海藝術節文化合作

上海行合作收穫豐 羅偉促金山芭蕾舞團、上海藝術節文化合作
羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係

羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係
市府撥款330萬推社區美化 羅偉：讓舊金山更安全宜居

市府撥款330萬推社區美化 羅偉：讓舊金山更安全宜居
聖伯納汀諾台美商會 訪縣委辦公室談合作

聖伯納汀諾台美商會 訪縣委辦公室談合作
市議員陳小焱 提案設舊金山公共銀行

市議員陳小焱 提案設舊金山公共銀行

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15
數千名特斯拉車主憤怒地集體狀告特斯拉，指控Tesla其在自動駕駛技術方面誤導了消費者。(路透)

數千車主告特斯拉誤導消費者 舊車型至今不相容自駕軟體

2026-04-21 02:20

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過

大蒜被美列「國家安全威脅」中國大使謝鋒：做夢也沒想過
CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬

CNN分析：川普餵養陰謀論巨獸 如今卻遭反噬
8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天

8個早晨常見錯誤習慣 可能毀掉一整天
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐