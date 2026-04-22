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從烘焙夢到外交志 加大學子掀中文熱「未來跟中國打交道」

記者李怡／舊金山報導
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（左起）巴漢堂、謝春紅、甜甜展示在學中文課程裡的漆扇作品，寓學習不同文化於語文課...
（左起）巴漢堂、謝春紅、甜甜展示在學中文課程裡的漆扇作品，寓學習不同文化於語文課堂之中。（記者李怡／攝影）

近幾年來加州大學（UC）體系校園內有一股「學中文熱潮」湧動。不少年輕學生將中文視為未來職涯的重要工具，從商業到外交，學習動機明確，學習氛圍濃厚。

來自戴維斯加大（UC Davis）的本科生巴漢堂，是這股浪潮中的典型代表。他只學了一年中文，已能與人自然對話。「我從小就被告知，未來做生意一定要跟中國打交道，」他笑著說。這樣的信念，讓他學習中文格外有動力。

巴漢堂對未來有著清晰的藍圖，他希望將西方烘焙文化帶到中國。「我很喜歡做甜點，如果能把這些帶到中國，結合當地市場，會很有意思。」語言，對他來說不只是工具，更是打開市場與文化的鑰匙。

來自柏克萊加大（UC Berkeley）的甜甜，有著一頭漂亮的紅髮，在人群中格外醒目。甜甜出生於丹佛，從幼兒園開始學中文，一路學到大學。甜甜說：「在課堂上中文學了很長時間，也講的不錯、但總覺得少了一點生活感。」

為了補上這塊拼圖，她計畫今年前往北京大學參加中文學習項目。「我想真正去生活、去感受，了解中文世界到底是什麼樣子。」她的目標很明確，未來成為一名外交官，在不同文化之間架起橋樑。

甜甜的老師謝春紅，在柏克萊長期教授中文，見證了一批又一批學生從「為實用而學」，到真正愛上這門語言。她說︰「很多學生一開始是因為工作、因為未來，但學著學著，就被文化吸引了。」

謝春紅指出，加州大學的中文教學體系相當完整，不僅有嚴謹的教學大綱，還會依學生程度分班，確保每個人都能跟上進度。「我們的門檻其實不低，但也正因如此，學生進來後會更珍惜學習機會。」

她也觀察到，近年選修中文的學生明顯增加，背景也更多元，從商業、科技到國際關係，各領域學生都希望透過中文，為未來加分。

從想開甜點店的巴漢堂，到立志成為外交官的甜甜，他們的故事或許不同，但背後有一個共同點語言，正在成為連接世界的橋樑。

在全球局勢快速變動的今天，中文不再只是課堂上的一門外語，而是一扇通往機會與理解的大門。而在舊金山灣區的校園裡，越來越多年輕人，正推開這扇門。

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