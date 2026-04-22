執掌蘋果超過15年 庫克「紅利」重塑金山人財富

在庫克領導下，蘋果市值成長十倍，喬布斯遺孀蘿倫（左）和前蘋果設計總監艾夫（右）是最受人矚目的受益人。（美聯社）

即將於9月1日卸任的蘋果執行長庫克 （Tim Cook）並不住在舊金山 ，但在蘋果擔任執行長超過15年的期間，他創造出的財富可謂重塑了這座城市，從太平洋崗（Pacific Heights）豪宅到傑克森廣場（Jackson Square）街區，這座城市的面貌一步步被改變。

舊金山標準（San Francisco Standard）表示，在庫克的領導下，蘋果市值從約3500億美元飆長至4兆美元，增幅超過1000%，企業年收入也從2011年的1080億美元增長到2025年的4160億美元以上，幾乎成長了四倍。

受益於蘋果成長的贏家遍布華爾街和矽谷，但其中最受人矚目的人物就住在舊金山。

蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）遺孀蘿倫（Laurene Powell Jobs）在喬布斯2011年去世後繼承了其持有的蘋果股份，約3850萬股。根據富比士（Forbes）估計，截至今年1月，蘿倫的淨資產為136億美元，與丈夫去世時她持有的淨資產20億美元相比，可謂有天壞之別。

蘿倫在她居住的舊金山進行了大量投資。2024年，蘿倫以7000萬美元購入位於太平洋崗一棟面積達1萬7300平方呎的百年豪宅，創下舊金山最高房價紀錄。

同年，蘿倫收購了破產的舊金山藝術學院（San Francisco Art Institute）及其校園內著名的李維拉壁畫（Diego Rivera fresco），計畫在歷史悠久的俄羅斯山區（Russian Hill）創辦一所新藝術學院。

另一位受益的當地名人是前蘋果傳奇設計總監艾夫（Jony Ive）。艾夫於2019年帶著近30年來打造iPhone、iMac和iPad所積累的巨額財富離開蘋果。富比士指出，艾夫的淨資產接近十位數。在許多科技同行於過去四年紛紛離開舊金山之際，艾夫卻悄悄在傑克森廣場一個街區購入價值近8000萬美元的房地產。

根據報導，艾夫的設計公司LoveFrom每年從包括Airbnb和法拉利等客戶獲得2億美元收入，公司總部就設在他所擁有的Montgomery Street兩棟大樓裡。

舊金山標準表示，自蘋果於半個世紀前創立以來，一條從總部庫比蒂諾通往舊金山的資金輸送管道就一直存在。在庫克的領導下，這條管道發揮了極致的作用，將蘋果從全球最大電子產品公司轉型為市值超過數兆美元的科技、媒體和娛樂巨頭。在蘋果崛起之初就持有最多其股票的人，現在幾乎都擁有一把通往寶山的金鑰。