耶魯大學擬在舊金山設校區 已考察2地點

耶魯大學考慮在舊金山設立校區。（路透）

舊金山 標準（San Francisco Standard）獲悉，位於康乃狄克州紐黑文市（New Haven, Connecticut）、擁有440億美元捐贈基金的耶魯 大學（Yale University）正考慮在舊金山設立校區。

根據通過公共紀錄請求獲得的電子郵件顯示，自去年12月以來，校方官員與舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）領導的市政府就這所常春藤盟校的擴張計畫進行了磋商。通信紀錄顯示，該校工學院院長布羅克（Jeff Brock）正主導這項計畫。

郵件還顯示，其他大學也正尋求將校區擴展至該市，但具體是哪些大學尚不清楚。

若計畫成功，耶魯將是羅偉近幾個月來成功吸引的第二所大學。今年1月，范德堡大學（Vanderbilt University）宣布將接管位於設計區、擁有百年歷史的加州藝術學院（CCA）校區。

3月，羅偉宣布啟動Third Coast Foundry，這是一個位於South Park社區的工作空間，面向中西部八所大學的學生和研究人員。該空間將作為為期兩年的試點項目對外開放。

與耶魯大學（該校擁有全美第二大捐贈基金）達成協議，將鞏固舊金山吸引頂尖大學的能力，此外還有灣區兩大巨頭柏克萊加大（UC Berkeley）和史丹福大學（Stanford University）。這一擴張計畫可能是羅偉為振興市中心注入活力的舉措之一。

耶魯大學成立於1701年，是美國歷史最悠久的大學之一，擁有6740名本科生、8750名研究生及專業學生，以及5744名教職員工。

去年12月22日，耶魯校友、私募股權公司TA Associates高管米克斯（Jonathan Meeks）通過電子郵件向布羅克引薦了羅偉市住房與經濟發展局主管西格爾（Ned Segal）。

2月18日的一封郵件顯示，耶魯大學領導層已批准布羅克推進該提案。3月10日，布羅克與耶魯工程學院發展與對外關係高級總監比奇（Cynthia Beach）一同考察了舊金山。

塞加爾、舊金山住房與經濟發展戰略計畫分析師歐吉（Faisal Ojjeh），以及該辦公室助理主任懷特（Ben White）陪同耶魯代表團，考察了兩處地點。