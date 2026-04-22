凱瑟醫療要在金山蓋大型園區 擴建急診部、配300張病床 最快2028年動工

凱瑟醫療集團計畫將舊金山現有一醫療中心改建為大型醫療園區，為該集團70年來首次在舊金山興建全新醫院。(取自凱瑟醫療集團官網)

凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）已提案在舊金山 興建一座大型新醫院園區。若獲得通過，將取代其現有的醫療中心，成為這家醫療巨頭70多年以來，在舊金山市興建的首家新醫院。

舊金山紀事報報導，若計畫獲得市府與州府批准，將把位在2425 Geary Blvd現有凱瑟舊金山醫療中心（Kaiser San Francisco Medical Center）改建為新醫院。在Anza Vista區域建造醫療辦公大樓，並於2033年之前、在對街Geary Street與Divisadero Street交口，建設一家新醫院。

醫療機構設施將大規模擴建，擁有約62萬3000平方呎的建築面積，配備300張私人病床，擴建急診部，並在350 St. Joseph′s Ave.新建一座停車場。現有醫療機構於1954年開業，擁有約36萬7000平方呎的建築面積，配備239張半私人病床。

凱瑟醫療集團金門服務區資深副總裁兼區域經理朵西（Abhishek Dosi）表示，對於計畫的可能性非常期待，現處於初期階段。

凱瑟醫療集團在舊金山的另外兩家分院，位在米慎灣（Mission Bay）與Inner Richmond的法國園區（French Campus），主要提供門診專科與初級保健服務，不受到擬建新醫院影響。在新建醫院施工期間，位於Geary街上的現有醫院將繼續開放，提供所有服務。

擬建醫院的所在地，目前是凱瑟醫療集團的辦公大樓和兩座停車場，這些建築都需要拆除。

朵西指出，目前無法估算該項目的成本。計畫建設需要經過市府規畫部門、市議會以及州醫療保健資訊部門的批准。

凱瑟醫療集團傾向於5月底前向規畫部門提交方案，期於2028年上半年獲得審批並舉行公開聽證會，2028年下半年開始動工。

日前在凱瑟醫療集團Geary園區舉行的社區會議上，集團領袖介紹建設新院計畫。有部分住在附近的居民、對擬建醫院的高度表達關切。新醫院將有14層樓，而現有醫院只有九層。

居民麥可費登（Mary McFadden）表示，高樓將會在Geary大道上產生長影，不利於綠色植物生長，並可能會導致街道上風力增大。

另一居民瑞奇（Noni Richen）則表示支持，因為它能更好地利用未充分利用的空間，將為醫院帶來一些相關人員與商業，促進住房建設，提升社區知名度。

負責新院專案設計的建築事務所「Perkins & Will」常務董事肯特（Brandon Kent）表示，新醫院將採用全電動設計。這將是繼聖荷西與沙加緬度之後，凱瑟醫療集團旗下的第三家全電動醫院。