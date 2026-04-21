角逐聯邦眾議員 威善高知名度、資金充足領跑

加州參議員威善高目前在國會議員競選中的支持度最高，手頭上也擁有最多可用資金。（美聯社）

由於眾議院榮譽議長裴洛西 （Nancy Pelosi）即將卸任，舊金山選民目前面臨自1987年以來首次國會席位選舉。角逐裴洛西席位的三位主要民主黨候選人在許多重大議題上基本上存有共識，但在策略和經驗方面則存在差異。

舊金山紀事報表示，三位候選人中以威善高（Scott Wiener）從政資歷最長，因此擁有最高知名度，被認為是這項選舉的領跑人。他的對手是現任舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）和曾任聯邦眾議員歐凱秀 （Alexandria Ocasio-Cortez）幕僚長的查克拉巴蒂（Saikat Chakrabarti）。

三位候選人之間一個明顯的區別是競選資金。威善高籌得約350萬美元，也是目前手頭上擁有最多可用資金的候選人，高達260萬美元；查克拉巴蒂曾是科技新創公司Stripe的早期工程師，累積了許多財富，其競選資金主要來自個人，但他的520萬美元資金已使用了約500萬美元。陳詩敏的資金狀況較為吃力，她籌到45萬9000美元，已使用30萬2000美元。

還有一位候選人是舊金山律師胡拉比爾（Marie Hurabiell），她是前共和黨人，現已轉投民主黨。她目前籌得的資金約42萬美元，接近陳詩敏。

根據競選資料，查克拉巴蒂的捐款者絕大多數（66%）來自外州，只有7%的捐款者居住在舊金山，也顯現出他在舊金山選區內的知名度有限。而資料顯示，威善高的捐款者有58%居住在舊金山，只有9%來自外州，陳詩敏居住在舊金山的捐款者更是高達67%。

事實上，舊金山民選官員在這場選舉中也透過捐款來表明立場。並不令人意外，獲得舊金山民選官員捐款的候選人只有威善高和陳詩敏，這是因為他們都擔任過當地市議員。

威善高獲得了來自舊金山市立大學（San Francisco City College）董事麥卡提（Heather McCarty）、舊金山市議員馬百樂（Bilal Mahmood）和孟達文（Raphael Mandelman）、舊金山教育委員會成員古普塔（Parag Gupta）和金菲爾（Phil Kim）的捐款。

陳詩敏則獲得前舊金山議會議長佩斯金（Aaron Peskin）和前議員潘正義（Dean Preston）的捐款，以及舊金山市立大學董事所羅門（Susan Solomon）的捐款。