上海行合作收穫豐 羅偉促金山芭蕾舞團、上海藝術節文化合作

羅偉與上海市市長龔正簽署了為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青年交流等領域。（市長辦公室提供）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）19日結束上海之行，於20日抵達韓國姐妹城市首爾，繼續其上任後的首次國際出訪。

今年是舊金山-上海締結姐妹城市的46周年，羅偉與上海市市長龔正簽署了為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青年交流等領域，並進一步促成舊金山芭蕾舞團與上海國際藝術節的文化合作。

羅偉表示，在姐妹城市關係邁入第46周年之際，雙方重申深化合作承諾，透過國際夥伴關係分享創新理念，為居民與年輕世代創造更多機會，加強社區之間的連結。他指出，此次簽署備忘錄有助於進一步鞏固兩市關係。

同日，舊金山芭蕾舞團（San Francisco Ballet）與上海國際藝術節亦簽署合作備忘錄，建立三年合作框架，未來將探討安排舊金山芭蕾舞團赴上海演出，並推動雙方在藝術領域的長期交流與合作。

羅偉指出，藝術與文化機構是推動舊金山經濟復甦的重要力量，透過國際合作與演出交流，不僅可擴大觀眾群，也能為城市帶來新的活力。他強調，市府將持續推動文化活動，強化舊金山作為全球藝術與文化城市的地位。

市長辦公室亦指出，自2026年初以來，市長羅偉已推動多項文化振興措施，包括在各社區舉辦免費現場音樂與表演活動，並推出「舊金山音樂周」（SF Music Week）等計畫，提升本地藝術能量。今年相關活動吸引數以萬計民眾參與，並帶動超過1.5億美元的經濟效益，顯示文化產業對城市復甦的重要性。