我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪中位數破10萬美元 5大AI難取代職業曝光

蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬台幣遺產

上海行合作收穫豐 羅偉促金山芭蕾舞團、上海藝術節文化合作

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
羅偉與上海市市長龔正簽署了為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青...
羅偉與上海市市長龔正簽署了為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青年交流等領域。（市長辦公室提供）

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）19日結束上海之行，於20日抵達韓國姐妹城市首爾，繼續其上任後的首次國際出訪。

今年是舊金山-上海締結姐妹城市的46周年，羅偉與上海市市長龔正簽署了為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青年交流等領域，並進一步促成舊金山芭蕾舞團與上海國際藝術節的文化合作。

羅偉表示，在姐妹城市關係邁入第46周年之際，雙方重申深化合作承諾，透過國際夥伴關係分享創新理念，為居民與年輕世代創造更多機會，加強社區之間的連結。他指出，此次簽署備忘錄有助於進一步鞏固兩市關係。

同日，舊金山芭蕾舞團（San Francisco Ballet）與上海國際藝術節亦簽署合作備忘錄，建立三年合作框架，未來將探討安排舊金山芭蕾舞團赴上海演出，並推動雙方在藝術領域的長期交流與合作。

羅偉指出，藝術與文化機構是推動舊金山經濟復甦的重要力量，透過國際合作與演出交流，不僅可擴大觀眾群，也能為城市帶來新的活力。他強調，市府將持續推動文化活動，強化舊金山作為全球藝術與文化城市的地位。

市長辦公室亦指出，自2026年初以來，市長羅偉已推動多項文化振興措施，包括在各社區舉辦免費現場音樂與表演活動，並推出「舊金山音樂周」（SF Music Week）等計畫，提升本地藝術能量。今年相關活動吸引數以萬計民眾參與，並帶動超過1.5億美元的經濟效益，顯示文化產業對城市復甦的重要性。

羅偉與上海市市長龔正簽署了為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青...
羅偉與上海市市長龔正簽署了為期三年的合作框架，涵蓋藝術文化、旅遊、教育、體育及青年交流等領域。（市長辦公室提供）

世報陪您半世紀

舊金山 羅偉

上一則

阿爾及利亞政府 購入Van Ness大道物業當領事館

下一則

柏克萊加大工地 掘出疑似原住民遺骸

延伸閱讀

羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係

羅偉上海行 推動音樂、科技合作 深化姐妹市關係
市府撥款330萬推社區美化 羅偉：讓舊金山更安全宜居

市府撥款330萬推社區美化 羅偉：讓舊金山更安全宜居
台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性

台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性
舊金山市府啟動裁員 首波裁127人、橫跨18部門

舊金山市府啟動裁員 首波裁127人、橫跨18部門
灣景區消防訓練園動工 強化公安應急力 預計2029年完工

灣景區消防訓練園動工 強化公安應急力 預計2029年完工

熱門新聞

科技評測公司CodeSignal最新公布的大學排名顯示，聖荷西州大（SJSU）名列全美第二，成科技業人才搖籃。（翻攝自維基百科）

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

2026-04-15 19:29
戴錡（中）為校園民歌50演出團隊到訪召開媒體見面會。（受訪者供圖）

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

2026-04-15 20:52
英國品牌的Hunter Top Clip後背包，在Costco通路價格50美元上下，引起話題。（圖片/ 翻攝自商業內幕網站）

好市多隱藏爆款 Hunter背包4要素掀熱度

2026-04-11 02:17
30美元一頓午餐，可能成為灣區人必須接受的新現實。示意圖。(取自Pexels網站)

午餐漲價 1頓30元成了灣區人必須接受的新現實

2026-04-16 14:20
聖塔克拉拉縣應對遊民問題的援助計畫「目的地：家園」，已獲廣泛認可，即將擴展至全加州甚至全美。(取自「Destination:Home」臉書)

由救援轉預防 聖塔克拉拉縣遊民政策奏效 將推向全美

2026-04-14 02:20
舊金山推電費補助換電器，最高可省1200元。（記者李怡／攝影）

想買家電趁現在 電器補助最高折抵電費1200元

2026-04-19 02:15

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜