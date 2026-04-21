矽谷車輛湧880高速公路 交通廳列「灣區頭號交通瓶頸」

加州交通廳統計數據顯示一個主題：塞車是矽谷員工的困境。許多人被強制要求返回辦公室上班，除了開車，幾乎沒有其他選擇。(加州交通廳臉書)

每個平日下午5時，矽谷 科技園區車輛湧入北向的880高速公路，其中許多車輛匯聚在一個臭名昭著的交通瓶頸。

舊金山紀事報報導，這個交通瓶頸始於海沃市連接Eldridge大道與Peterman大道的人行天橋附近，一段馬蹄形瀝青路面橫跨在擁擠的高速公路之上。天色漸暗，駕駛自Tennyson路的天橋湧出，駛向880高速公路與92號公路交匯處的一處擁塞路段。

加州 交通廳(Caltrans)工程師們已將這段高速公路確認為灣區 頭號交通瓶頸。加州交通廳對「瓶頸」(bottleneck)有其獨特定義，即車速下降20哩/小時，並持續數哩，或五個連續五分鐘的檢測點。

去年第二季度，加州交通廳測量880高速公路北向、在下午稍晚的交通擁塞情況，平均擁擠路段長達近6.5哩。據估計，在這段令人沮喪的擁擠路段困難前行的駕駛們，總共浪費17萬3003小時的延誤時間。

加州交通廳統計，由於大量車輛幾乎同時湧入高速公路，而且方向大致相同，880公路北行方向在海沃路段，連續兩年位列灣區十大擁堵路段榜單。數據顯示一個主題：矽谷員工的困境。許多人被強制要求返回辦公室上班，除了開車，幾乎沒有其他選擇。

根據加州交通廳2025年第二季度數據，十大交通瓶頸中，有四個位於聖塔克拉拉縣的高速公路上。這些瓶頸反映科技或航空航太公司的員工，從工作地點南下前往聖荷西或莫甘山郊區的通行模式。其他瓶頸則反映阿拉米達縣和康曲柯士達縣80號州際公路東行方向的大量車輛，其中大部分駕駛是從海灣大橋駛離。

十大交通瓶頸中有九個發生在晚間高峰時段(evening rush hour)，只有一處發生在早上通勤高峰，即康柯德(Concord)的4號公路和680州際公路交匯處附近西行路段。

大都會交通委員會發言人古德溫(John Goodwin)表示，交通最擁擠的路段，始終是矽谷或舊金山的進出路段，因為這些地方是最大的就業中心。

交通規畫人員已意識到這個問題，並啟動多個項目疏導一些特別麻煩的路段。其中一個項目聚焦於康柯德的4號公路和680州際公路交匯處，計畫建造一條高架匝道來取代現有的「緊環」(tight loop)匝道。

另一個項目則計畫透過在Livorna路段至242高速公路之間建造一條快速車道，來緩解680州際公路北行方向、在核桃溪(Walnut Creek)與快樂山(Pleasant Hill)的交通擁塞。