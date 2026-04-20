中領館辦國際中文日 從功夫到漆扇 學生演出秀文化魅力

中領館辦國際中文日，從功夫到漆扇，學生演出展文化魅力。（記者李怡╱攝影）

為迎接一年一度的「國際中文日」，中國駐舊金山總領事館日前在舊金山舉辦主題為「中文：點亮多彩夢想」的文化活動，吸引眾多灣區 師生與華人 社區民眾參與。活動結合舞台演出、文化體驗與互動展位，現場氣氛熱鬧，展現中文語言與中華文化的多元魅力。

中國駐舊金山總領事張建敏致詞表示，中文不僅是溝通工具，更承載深厚文化底蘊，希望透過國際中文日讓更多不同族裔民眾認識中文、了解中國文化，促進跨文化交流與理解。

多位教育界與學生代表發言，包括尤方玉屏榮休校長司徒林志儀（Liana Szeto）、普利西學校校長李克立（Chris Livaccari），以及來自戴維斯加大與多所中小學的學生代表，分享學習中文的心得與體會。

除舞台表演外，主辦單位亦設置多個文化互動攤位，包括非遺漆扇製作、漢字書法掛飾、魯班鎖益智遊戲及漢服試穿等，讓民眾親身體驗中華傳統工藝與文化之美。現場亦安排機器人表演與充氣熊貓互動，增添趣味性，並提供茶點，讓參與者在輕鬆氛圍中交流。

其中非遺漆扇製作受到追捧，製作人來自史丹福大學訪問學者、考古與歷史學者劉西諾表示，活動現場與民眾互動製作了百餘把漆扇，「看到大家如此喜歡中國的非遺製品，特別是許多年輕人與不同族裔的參與，非常感動，這不僅是一次手工體驗，更是水韻江蘇的生動名片。」

活動吸引不少華人家庭攜子女參與，有家長表示，透過這樣的活動，不僅讓孩子接觸中文，也能建立文化認同感，對在海外成長的下一代尤為重要。

國際中文日由聯合國於2010年設立，定於每年4月20日，旨在促進多語言文化與文明交流。此次舊金山活動，透過社區參與與校園合作，進一步拉近中文與各族裔社區的距離。

中領館辦國際中文日，總領事張建敏（左三）與夫人鄭心（右二）出席接待到訪僑民和學者（記者李怡╱攝影）

中領館辦國際中文日，從功夫到漆扇，學生演出展文化魅力。（記者李怡╱攝影）

中領館辦國際中文日，從功夫到漆扇，學生演出展文化魅力。（記者李怡╱攝影）

中領館辦國際中文日，從功夫到漆扇，學生演出展文化魅力。（記者李怡╱攝影）

中領館辦國際中文日，從功夫到漆扇，學生演出展文化魅力。（記者李怡╱攝影）

中領館辦國際中文日，從功夫到漆扇，學生演出展文化魅力。（記者李怡╱攝影）

中領館辦國際中文日，從功夫到漆扇，學生演出展文化魅力。（記者李怡╱攝影）

非遺漆扇製作廣受歡迎。（記者李怡╱攝影）