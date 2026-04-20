台灣傳統周 體育大學舞蹈團5月訪灣區 用舞技展現文化韌性

一年一度的「美國臺灣傳統周」即將於5月登場，由僑務委員會籌組的「2026年美國臺灣傳統周訪問團」備受僑界關注。（記者王子涵╱攝影）

一年一度的「美國台灣傳統周」即將於5月登場，由僑務委員會籌組的「2026年美國台灣傳統周訪問團」備受僑界關注。今年訪團由國立台灣體育運動大學舞蹈系擔綱，將於5月9日至10日赴舊金山 訪演，除參與美西最大規模的「舊金山灣區 台灣文化節」演出外，並將在紅木城Fox Theatre劇院進行完整專場演出。

此次舞蹈團以「看見台灣WE ARE TAIWAN」為主題，透過舞蹈、音樂、戲劇與歌唱等跨界藝術形式，呈現長達80分鐘的多元表演，帶領觀眾「走進台灣、感受台灣、愛上台灣」。

舞蹈團定於5月9日（周六）參與「台灣文化節」，在舊金山聯合廣場（Union Square）帶來兩場演出，時間分別為中午12時20分至12時50分，以及下午1時15分至1時45分。活動免費入場，現場並設有台灣美食攤位及多元文化展演與體驗活動，供民眾參與。

舞蹈團在次日5月10日（母親節）下午3時至4時30分，在位於中半島紅木城的Fox Theater舉行劇場專場演出。該場次採贊助票入場，票價為40元至130元不等，觀眾可使用鄰近的Jefferson Parking Garage停車。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示：「每年台灣傳統周是展現台灣文化最好時機，透過優質台灣文化和世界交朋友是最快的方式，讓青年僑團藉由參與籌備激發創意。「2026年美國台灣傳統周訪問團」由國立台灣體育運動大學舞蹈團擔綱演出，金山灣區由臺美公民聯盟-專業臺美人舊金山灣區分會（TAP-SF）及北加州台灣文化體育協會來承辦。我們希望透過青年力量，加上訪問團帶來台灣能量，用身體說台灣故事，用節奏連結台灣與世界。

國立台灣體育運動大學舞蹈團甫完成30周年舞展，其作品向以情感張力與藝術融合見長，深受觀眾好評。本次全新創作「看見台灣 WE ARE TAIWAN」融合傳統與現代元素，以身體為語言，呈現台灣多元族群交織的文化面貌。

演出內容分為八大篇章，包括島嶼天光、時光留聲、Sweet Rebellion、賞味台灣、山之祭、風的方向、島之魂及看見台灣，透過多元藝術形式鋪陳台灣土地故事與世代記憶，展現文化韌性與創造力。

主辦單位之一TAP-SF台灣文化節召集人Allen表示，該組織由在美出生的臺美第二代組成。「每年五月大家會放下自己事業，籌備美西最大台灣嘉年華活動一台灣文化節，希望將台灣美食、台灣民俗體驗及台灣表演結合，讓主流社會體驗台灣。」

北加州台灣文化體育協會會長江麗塔（Rita Jiang）表示，文體會是非營利組織，由來自矽谷臺裔僑青家庭組成，每年籌備國際童玩節，希望串起台灣社區與各族裔交流。她表示，具有歷史特色的紅木城FoxTheater 專業劇院非常漂亮，周邊也有許多好餐廳，她鼓勵僑胞朋友帶著家人一起來看表演，與全家一起度過愉快母親節。