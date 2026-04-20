高油價衝擊 矽谷家庭收入少11億、流失2600個工作職位

高油價打擊矽谷家庭。智庫「矽谷聯合創投」指出，今年油價飆漲，導致聖塔克拉拉縣與聖馬刁縣的家庭收入減少，並流失工作職位。(取自矽谷聯合創投臉書)

根據聖荷西 一家經濟智庫估計，今年油價 飆漲，導致聖塔克拉拉縣與聖馬刁縣的家庭收入，將減少11億美元，並流失2600個工作職位。

「聖荷西焦點」(San Jose Spotlight)報導，「矽谷 聯合創投」(Joint Venture Silicon Valley)最近一份報告顯示，若自今年初以來的每加侖汽油價格上漲1.36美元趨勢，持續2026年整年不變，這兩個縣的經濟總產出金額，將下降7億600萬美元。

油價上漲帶來的衝擊，已蔓延至整個經濟領域。截至3月底，平均每加侖汽油價格飆漲近30%至5.98美元，特級汽油價格更達每加侖6.33美元。

消費者花更多錢加油，導致他們可用在其他方面的支出減少，因為能源價格上漲推高通貨膨脹與生活成本。

矽谷聯合創投資深研究員暨油價報告作者Heidi Young表示，可支配收入減少，會對整個經濟產生連鎖反應。最重要一點是，大家全都受到影響。低收入家庭受到影響最大，因為他們收入花費相對較高的部分，是用在汽油和超市購物，其也是受到物價快速上漲衝擊的經濟領域之一。

眾所皆知，矽谷地區食品雜貨價格普遍較高，而油價上漲事件加劇這種情況。

汽油價格暴漲，導因於美國和以色列於2月28日對伊朗發動攻擊，切斷途經荷莫茲海峽的石油供應。

但油價上漲的影響，遠不止於汽油和食品雜貨。報告指出，由於企業縮減開支，無論是裁員或職位遇缺不補，預計將有2600個工作職位流失，將波及從住房、醫院到餐飲及零售等產業。

位於聖荷西的商業管道設施與機械承包商「O.C. McDonald」財務長帕歇克(Amy Pacheco)表示，建築業是受要影響的其中之一，因為承包商仰賴汽油和柴油來運輸工人、材料以及在工地操作機械，公司必須全面重新審視定價，尋求其他方法來節省成本，最終可能將部分成本上漲、轉嫁給他們的客戶。

不過，位在舊金山的「灣區委員會經濟研究所」(Bay Area Council Economic Institute)執行主任貝利薩里奧(Jeff Bellisario)表示，汽油價格的突然飆漲，可能會對消費者和企業造成心理影響，導致他們縮減開支，即便整體經濟依然健康。

他指出，平均薪資成長速度超過物價上漲速度，就業人數總數也在成長中，失業率維持穩定。油價上漲並不是導致經濟衰退的臨界點。