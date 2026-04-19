年薪20萬想在灣區買房 這3件事得妥協

根據人口普查數據，美國家庭收入中位數為8萬4000美元。20萬美元年薪遠高過平均收入的兩倍，但在灣區，這個金額仍不足以購房。(阿拉米達市府臉書)

在美國，20萬美元年薪很不錯。根據人口普查數據，美國家庭收入中位數為8萬4000美元；在加州，此數字約為10萬美元。20萬美元年薪遠高過平均收入的兩倍。但在灣區，這個金額仍不足以買房。

舊金山 紀事報報導，灣區社交媒體近來出現熱門貼文，標題為「20萬美元年薪在灣區十個城市究竟能買什麼」。這則Reddit貼文計算20萬美元年薪的稅後月收入，列出灣區十個主要城市及其對應的房價 中位數。

財務比較平台「Bankrate」房屋市場分析師奧斯特羅斯基（Jeff Ostrowski）表示，家庭年收入20萬美元，在全國大部分地區都算高，足以過得舒服。但在灣區，情況並非如此。

專門從事舊金山和灣區房地產 業務的伯巴格拉塔（Paul Barbagelata）指出，許多貸款機構以家庭總收入的三倍作為基準，來確定可負擔房價。但除了薪資單上數字外，還有許多其他因素會影響最終的購屋能力。例如計畫支付頭期款金額、購房後銀行帳戶裡還剩多少錢，以及是否需要繳納物業管理費或其他費用。還需考慮長期維護成本，尤其是針對老房子。

「全國房地產經紀人協會」首席經濟學家艾維潔露（Nadia Evangelou）建議，年薪20萬美元的人，購屋預算在65萬至80萬美元之間，這樣每月還款額將在4000至5000美元。奧斯特羅斯基表示，以目前房貸利率（近期30年期貸款的平均利率約為6.5%）來看，建議購屋預算約為73萬美元；若選擇更有彈性的聯邦住房管理局（FHA）貸款，預算上限可以達92.5萬美元。伯巴格拉塔則表示，考慮到灣區房價較高，建議客戶將購屋預算控制在120萬美元左右，很大程度上取決於他們的頭期款計畫。

在灣區，20萬美元年薪能買到什麼房子？

艾維潔露指出，在預算範圍內購屋時，可能需從三個方面做出妥協。首先，需考慮房屋類型：公寓或連棟房屋，還是獨棟住房。其次，地理位置也很重要，尤其是與就業中心的距離。最後，房屋的房齡和狀況也需考慮。

在舊金山、南灣和半島地區，為達到預算目標，必須做出很多妥協。人工智慧公司的爆炸性成長，徹底改變舊金山的房地產格局。

伯巴格拉塔表示，舊金山人工智慧市場非常火熱，大幅推高房價。 即使是基礎職位，最低薪資也有35萬美元。但除公寓市場外，以舊金山和聖馬刁房價，這個年薪範圍內幾乎無法購房。

他建議年薪20萬美元的家庭，可以考慮波度拉（Portola）、Visitacion Valley、Excelsior、Outer Mission及灣景 （Bayview）等地區。價格雖在90萬到120萬美元之間，但這些地區房地產仍具競爭力。

在舊金山以外，他推薦康柯德（Concord）、列治文（Richmond）、瑪蒂尼茲（Martinez）或班尼西亞 （Benicia）。最好避開屋崙與柏克萊，因為那裡房價目前很高。

艾維潔露建議購屋者在阿拉米達縣（Alameda County）尋找連棟房屋與公寓，在康曲柯士達縣（Contra Costa）、納巴縣（Napa）、蘇諾瑪縣（Sonoma）及蘇拉諾縣（Solano），尋找一般基本獨棟房屋。