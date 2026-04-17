灣景區消防訓練園動工 強化公安應急力 預計2029年完工

新設施將整合目前分散的訓練據點，包含行政與教室大樓、新進消防員訓練建築、器材與車輛倉庫、維修工坊，以及多個可進行實境火災與救援演練的場地，並設有模擬舊金山坡道與道路條件的訓練路網。（取自羅偉社交媒體賬號）

舊金山 消防局(SFFD)位於灣景獵人角(Bayview-Hunters Point)的全新消防訓練園區16日舉行動工儀式，包括市長羅偉 (Daniel Lurie)、消防局長克里斯彭(Dean Crispen)、行政官朱嘉文(Carmen Chu)等官員參與。該設施占地約八畝、總面積約五萬平方呎，將用於培訓消防員、急救人員與緊急醫療技術員(EMT)，並作為提升城市公共安全與應急能力的重要基礎建設。

市府表示，該項目由2020年通過的地震 安全與緊急應變公債資助，將取代現有老舊設施，打造符合現代需求的訓練環境。

羅偉表示：「這座新的訓練設施將為本市服務數十年，為舊金山居民與本地企業創造就業與經濟機會。」

新設施將整合目前分散的訓練據點，包含行政與教室大樓、新進消防員訓練建築、器材與車輛倉庫、維修工坊，以及多個可進行實境火災與救援演練的場地，並設有模擬舊金山坡道與道路條件的訓練路網。市府指出，該園區亦將在重大災害時充當備用應急指揮中心。

消防局長克里斯彭表示，每一位新加入舊金山消防局的成員，都將從這裡開始他們的服務之路，並在整個職涯中一再回到這裡精進技能、迎接新的挑戰。這裡將鍛造消防員、急救人員與EMT，並成為舊金山消防局的核心所在。」

工程預計於2029年完工，施工期間將創造超過450個建築相關職位，其中約三成工時由當地居民承擔，並提供學徒培訓機會。市府亦指出，至少20%的工程將由舊金山本地分包商完成，以促進社區經濟發展。

該區市議員華頌善(Shamann Walton)表示，「這項投資為當地居民創造實質機會，為他們進入公共安全領域建立職涯途徑，同時強化我們未來的勞動力。」

國際消防員協會(International Association of Fire Fighters)798分會主席蓋伯勒(Sam Gebler)表示：「對第一線應變人員而言，專業訓練、周密準備與持續教育是我們職業使命的基石。」他指出：「像這樣的重要基礎建設投資，為隨時準備在社區面臨危機時挺身而出的消防隊伍奠定基礎。」