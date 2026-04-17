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能源和水資源憂慮 奧克萊市暫停興建數據中心 開灣區先例

編譯林思牧／綜合報導
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奧克萊市議會全票通過暫停興建數據中心。 (谷歌地圖)
奧克萊市議會全票通過暫停興建數據中心。 (谷歌地圖)

出於對能源和水資源短缺的憂慮，康曲柯士達縣東部的一個地方政府立法，成為灣區首個暫時禁止興建數據中心的城市。

舊金山紀事報報導，奧克萊市（Oakley）之舉表明，在矽谷其他地區仍在積極推進計畫以滿足日益增長的AI需求之際，奧克萊採取了較為謹慎的態度。奧克萊市議會12日全票通過，暫停所有數據中心計畫45天，禁止市府接受或處理相關的土地使用申請。根據加州法律，禁令可分階段延長，最長可達兩年。

市府律師科爾（Derek Cole）表示，暫停令將使官員有時間「研究、審議並確定數據中心開發的合理範圍。一年後，可以再延長一年。但關鍵在於，在這兩年裡，我們將制定並找到解決該問題的方案。」

此前，奧克萊市居民日益擔憂大型數據中心的影響，尤其是對電力和水的巨大需求。這些擔憂最初是在關於橋頭工業項目（Bridgehead Industrial Project）的辯論中出現的。該項目開發商在公眾反對後撤回了在160號公路和橋頭路附近建造數據中心的計畫。

市議員蕭爾（Shannon Shaw）表示，市府應該謹慎行事。「我真的希望確保我們能做好這件事。」

奧克萊的這場辯論反映了更廣泛的轉變，隨著AI的興起，對數據中心的需求也在加速成長。勞倫斯柏克萊國家實驗室的報告顯示，數據中心在2023年約占美國電力消耗的4.4%，高於2018年的1.9%，到2028年可能達到12%。

公用事業公司已經在為這種成長做準備。太平洋瓦斯電力公司（PG&E）已收到的申請，其服務區域內新增數據中心需求量達7.2吉瓦（gigawatts），其中許多計畫預計將於2030年前投入營運。據PG&E稱，這些項目大多位於聖荷西地區。

與此同時，加州在數據中心建設競賽中落後。根據紀事報對Cleanview數據的分析，加州目前約佔全美數據中心容量的5%，但如果其他地區的計畫得以推進，這一比例可能會降至1%。專家指出，高昂的電價和漫長的電力接入等待時間是主要障礙。

勞倫斯柏克萊國家實驗室的報告顯示，數據中心在2023年約占美國電力消耗的4.4%...
勞倫斯柏克萊國家實驗室的報告顯示，數據中心在2023年約占美國電力消耗的4.4%，高於2018年的1.9%，到2028年可能達到12%。(pexels)

柏克萊 加州 灣區

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