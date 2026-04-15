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聯合航空100周年推出紀念黑膠唱片 舊金山表彰貢獻

記者王子涵／舊金山報導
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聯合航空推出百年紀念黑膠唱片，結合其「Rhapsody in Flight」品牌...
聯合航空推出百年紀念黑膠唱片，結合其「Rhapsody in Flight」品牌主題，以限量形式發售。（美聯航提供）

聯合航空公司（United Airlines）在本月迎來創立100周年。舊金山市議會14日決議，將2026年4月6日訂為聯合航空百年紀念日，並表彰其長期以來對城市發展所做出的重大貢獻。

聯合航空創立於1926年，當時以「Varney Air Lines」之名營運，承接美國郵政航空郵件運輸業務，是美國早期航空產業的重要開端之一。2002年，公司曾因財務壓力聲請破產保護，成為當時美國航空業最大規模的重整案例之一。2010年，聯合航空與大陸航空（Continental Airlines）合併，整合為全球最大航空企業之一，繼續沿用「United Airlines」品牌名稱。現今公司的營運架構、管理文化乃至部分品牌元素，深受大陸航空影響。

市議長孟達文提到，舊金山國際機場（SFO）作為聯合航空在美國西岸最重要的樞紐，其航班運量約占機場總客流的45%。該樞紐不僅是灣區居民對外出行的重要門戶，也支撐著整個地區的經濟活動，每年帶動約240億元產值，並創造超過11萬5000個直接及間接就業機會。

決議強調，聯合航空在推動旅遊、會展及商務往來方面發揮關鍵作用。透過穩定且密集的國際航班網絡，舊金山得以吸引來自全球的旅客與投資，進一步鞏固其國際金融與科技中心地位。同時，大量旅客帶來的消費亦轉化為地方稅收，對市政財政具有長遠意義。

聯合航空也以創新方式紀念百年里程碑。近期與運動品牌Adidas合作，推出限量版Samba球鞋，以白藍配色呼應航空品牌形象，並在鞋身細節中融入「100年」字樣，象徵企業跨越世紀的歷史傳承。公司亦推出紀念黑膠唱片，結合其「Rhapsody in Flight」品牌主題，以限量形式發售。

聯合航空推出百年紀念黑膠唱片，結合其「Rhapsody in Flight」品牌...
聯合航空推出百年紀念黑膠唱片，結合其「Rhapsody in Flight」品牌主題，以限量形式發售。（美聯航提供）

聯合航空的最新產業動態亦引發關注。14日多家媒體報導，聯合航空執行長科爾比（Scott Kirby）近期曾向總統川普（Donald Trump）提出構想，探討公司與美國航空（American Airlines）合併的可能性。消息一出，立即在航空業界與監管層引發高度關注。

美國國內航空市場由四大航空公司主導，分別是美國航空、達美航空、聯合航空和西南航空。分析指出，若該合併成真，將誕生一個掌控約四成國內運力的超大型航空集團，而兩家公司在多個主要航線與樞紐市場高度重疊，難以通過反壟斷審查。

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