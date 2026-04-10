摩根大通金山將裁53人 就業市場疲軟再添壓力

總部位於紐約的摩根大通（JPMorgan Chase）近日向加州州府提交文件，宣布將在舊金山裁員53人。（JPMorgan Chase提供）

總部位於紐約的摩根大通（JPMorgan Chase）近日向加州 州府提交文件，宣布將在舊金山裁員53人，延續去年裁減99個本地職位的趨勢。

此次受影響員工包括貸款 抵押服務專員與管理人員、保險服務人員、貸款處理專業人士，以及部分軟體與基礎設施工程師。相關裁員主要涉及位於One Front St.的辦公室。發言人蘭德 （Angela Reighard-Rand）表示，此次調整僅影響少數員工，公司正努力協助內部轉調，同時強調將依業務需求持續調整人力配置。

儘管裁員規模有限，仍反映出灣區就業市場壓力持續升高。舊金山失業率已由去年12月的3.8%升至今年1月的4.1%，科技業大規模裁員效應逐步外溢。不過，摩根大通同時指出仍在擴張，當地尚有超過230個職缺，並計畫未來五年在舊金山與屋崙增聘50名商業銀行業務人員。此外，公司正翻新One Front St.與560 Mission St.辦公空間，隨著租約將於五年內到期，亦吸引多個開發商爭取其作為未來高樓項目的主力租戶。