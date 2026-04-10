市府撥款330萬推社區美化 羅偉：讓舊金山更安全宜居

市府撥款330萬推社區美化，打造更安全宜居舊金山。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）9日宣布，市府將透過「社區挑戰補助計畫」（Community Challenge Grants, CCG）撥款逾330萬元，支持全市25項由居民主導的社區美化項目，涵蓋社區花園、公共藝術壁畫、青少年綠化行動、街區活動及清潔計畫，盼強化鄰里連結、改善環境品質，並提升公共空間安全與活力。

此次補助由市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）共同推動。所有入選計畫均由在地居民或社區組織提出與執行，反映各區實際需求，每項最高可獲15萬元資助，同時提供技術與執行輔導。

羅偉指出，從壁畫、社區花園到文化活動，這些計畫不僅美化街區，更讓居民重新參與社區建設，「這些由下而上的努力，正讓舊金山變得更安全、更有活力，也讓每個社區都有機會蓬勃發展。」

此次申請數量較往年大幅成長三倍，超過100個團體提交提案，顯示居民參與公共空間改善的意願顯著提升。該計畫自1991年推行以來，長期支持居民將構想轉化為實際行動，是舊金山社區營造的重要資金來源之一。

行政官朱嘉文表示，這些計畫展現居民對社區的投入與責任感，「當大家一起合作時，就能打造更緊密、更強韌的城市。」

在本輪獲資助項目中，多個與華人社區相關的文化與經濟活動亦受關注。例如日落區華人文化社區將透過補助擴大夜市與文化活動規模，促進在地經濟與文化傳承。項目負責人表示，相關活動不僅能凝聚社區，也能讓更多人看見華人文化。

部分計畫聚焦社區公平與資源分配問題。例如Fillmore與西增區（Western Addition）將設立社區花園，改善長期缺乏新鮮食品與安全戶外空間的問題；Mission區則有壁畫修復項目，致力保存自1970年代以來的重要拉丁文化資產。

也有社區代表指出，資金將用於改善住宅區公共空間，打造更安全的親子活動場所，提升居民對社區的認同感與歸屬感。

這筆補助延續羅偉上任以來推動公共空間活化的政策，包括簡化社區改善申請流程、增加藝術與文化資助，以及在全市推動各類活動與表演，帶動街區人流與經濟復甦。

舊金山未來將持續透過類似計畫，鼓勵更多居民參與城市建設，讓舊金山在疫情後逐步恢復活力之際，也能兼顧社區安全與生活品質。