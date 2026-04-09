最高1.5萬元 金山華語創業補助5月29日申請截止

金山推華語創業補助，最高1.5萬元，5月29日截止申請。（記者李怡／攝影）

為協助華語創業者跨越語言與創業門檻，舊金山 市府推出「華語商業培訓與店面啟動補助計畫」，自4月7日起開放申請，符合資格的小型企業可獲7500元或最高1萬5000元補助，用於開設新店面或短期快閃店（pop-up）。申請截止日期為5月29日下午5時，或經費用罄為止。

該計畫由市府主導，並與非營利機構Self Help for the Elderly合作執行，特別針對華語（包括粵語與普通話）創業者設計，提供語言友善的創業培訓與實務支援，協助業者進入實體店面經營。

根據說明，申請者須完成華語小型企業培訓課程，並提交已簽署的租約或與業主達成的店面使用協議，且實際進駐日期須為2026年1月1日或之後。補助可用於三個月快閃店試營運，或支持較長期的實體店面開設，協助業者負擔初期成本與規劃支出。

此計畫是因為許多華語創業者在創業初期面臨語言隔閡、租約談判、申請許可與啟動資金等多重挑戰，進而影響開店意願與成功率。此次計畫結合資金補助與華語培訓，希望降低創業風險，同時強化業者在營運、規劃與管理上的能力。

計畫也希望透過鼓勵新店開設，填補商業空置店面，帶動街區活力，進一步促進舊金山各大商業走廊的經濟復甦。市府稱，該計畫不僅是經濟發展措施，也具有社區振興與文化支持的意義。

提交申請並不保證獲得補助，最終將由市府裁量決定。有意申請者應儘早準備相關文件，並於申請前確認經費是否仍有餘額。

目前已有流利粵語與普通話的工作人員可提供諮詢與媒體訪問，進一步說明計畫內容及其對華人 社區創業環境的支持方向。更多信息可了解：https://www.sf.gov/chinese-language-training-and-launch-storefront-grant。