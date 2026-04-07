我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／密西根力克康乃狄克奪隊史第2冠 暌違37年再登王座

川普通牒違反國際法？聯國喊震驚 QA解釋他恐涉戰爭罪

網購、外送變貴了 全美物流業悄悄多收了1費用

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞馬遜（Amazon）宣布將自4月17日起，開始對賣家加收新的附加費。（美聯社）
亞馬遜（Amazon）宣布將自4月17日起，開始對賣家加收新的附加費。（美聯社）

專家警告，隨著主要配送公司為抵銷燃料成本紛紛加收附加費，美國民眾恐將明顯感受到荷包壓力。根據紐約郵報的報導，加州財經專家指出，這波漲價「無法避免」，並將對供應鏈及消費者支出產生連鎖影響。

亞馬遜（Amazon）宣布將自4月17日起，開始對賣家加收新的附加費；此前，UPS、FedEx以及USPS已因應伊朗戰爭後能源成本上升，陸續增加燃料附加費。

位於加州的供應鏈專家、聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）利維商學院教授蔡（Andy Tsay）在接受ABC7訪問時說：「油價上漲正影響運輸與物流成本──Amazon、UPS、USPS皆受影響。我不認為有任何人能逃避。房貸利率也在上升。」

他指出：「從總統大選前開始，大家就一直在討論負擔能力問題，而當前的地緣政治局勢只會讓情況更加惡化。」並強調：「無論如何，這些影響都會像漣漪一樣傳遍供應鏈，最終反映在我們的荷包上。」

專家也指出，就連透過DoorDash、Uber Eats與Grubhub等平台訂購外賣，未來也可能面臨額外附加費。

來自Menlo College的金融學教授萊辛斯基（Dima Leschinskii）指出，運輸成本在整體價格中占據重要地位。她提到，亞馬遜計畫對第三方賣家加收約3.5%的臨時燃油附加費。

她說：「所有涉及物流的企業都必須支付燃料費用，他們要麼自行吸收成本，要麼轉嫁給第三方。我對此並不意外，某個時候，亞馬遜會表示無法再承擔所有成本。」

供應鏈 加州 Amazon

上一則

「矽谷交通系統之父」前議員迪里頓87歲去世

下一則

甲骨文灣區裁員654人 預計6月1日生效

延伸閱讀

數千萬貨品被扣 中企Vevor高管傳買兇 要殺美倉儲老闆

數千萬貨品被扣 中企Vevor高管傳買兇 要殺美倉儲老闆
灣區油價逼近6美元 園藝工壓力爆表

灣區油價逼近6美元 園藝工壓力爆表
伊戰推升油價…捷藍託運行李漲價 聯航跟進

伊戰推升油價…捷藍託運行李漲價 聯航跟進
漲價仍不敷成本 日航與全日空考慮修改制度

漲價仍不敷成本 日航與全日空考慮修改制度
油價上漲由消費者埋單 今夏搭機費用節節高

油價上漲由消費者埋單 今夏搭機費用節節高

熱門新聞

郭琳琳(右)生前溫馨擁抱母親程貝敏。(取材自GoFundMe.com)

為情婦連殺3人？灣區殺妻母華男再爆買兇黑歷史

2026-03-31 17:21
多項犯罪統計與研究顯示，加州四個社區在夜晚治安風險較高，長期被列入高犯罪率名單。（示意圖，取自Pexels）

加州4地夜晚治安最差 北加這裡被點名：每11居民就有1人受害

2026-04-01 02:17
阿梅里卡諾(Estero Americano)海岸保護區坐落在博德加灣(Bodega Bay)綠草茵茵的山丘上，俯瞰著浩瀚的海洋，今年稍早向公眾開放。(Google Maps)

百年秘境一開放就爆滿 蘇諾瑪海岸勝地湧人潮惹怒居民

2026-04-06 18:00
北加4月2日凌晨1時41分突發規模4.6地震，震央位於聖塔克魯茲山脈的博爾德溪（Boulder Creek）附近，是30年來記錄到的最大規模。（翻攝自美國地質調查局網站）

北加凌晨突發規模4.6地震 全灣區警報大響

2026-04-02 19:47
一名舊金山臥底警察，被指在市內一家華人按摩院付費進行色情交易，但他聲稱該次拜訪完全是警方釣魚執法行動的一部分。（示意圖取自Pexels）

假釣魚執法真買春？ 華人按摩院稱警察允許按摩師用熱油摩擦下體

2026-04-04 02:20
一則Reddit論壇的發文指出，有房東要求住戶在不使用小型電器時必須拔掉插頭，引發討論。（記者劉子為/攝影）

房東促電器不用拔插頭 租客震驚 網友反應意外

2026-03-31 02:17

超人氣

更多 >
史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞
半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠

半夜醒來難再入睡？這3招可快速助眠
谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比
女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返

女大學生隨美軍丈夫基地報到 卻當場被ICE拘捕面臨遣返
密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩

密大證實 日前墜樓身亡研究員為中國籍汪丹浩