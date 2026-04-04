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非營利組織買下華埠地標皇后酒樓大廈 擬設立一座博物館

編譯組／綜合報導
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華埠非營利組織收購皇后酒樓大樓並計畫建造博物館，期望以文化重振舊金山市中心。（取...
華埠非營利組織收購皇后酒樓大樓並計畫建造博物館，期望以文化重振舊金山市中心。（取自Google Maps）

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一家非營利組織收購了華埠（Chinatown）標誌性的「皇后酒樓大廈」（Empress of China Building），計畫在此打造一座新博物館，作為該社區日益壯大的文化園區的核心，旨在激發持久的經濟與文化活力。

「華埠媒體與藝術協作組織」（CMAC）周三正式完成了對Grant 大道838號這座六層建築的收購，這是該組織五年來在華埠核心區進行的第二次收購。雖然交易價格未予披露，但該組織表示，此次收購得益於私人捐款和賣方的融資支持。

這座建築因同名的「皇后酒樓」宴會廳而聞名，酒樓在運營近半個世紀後，於2015年舊金山科技熱潮達到頂峰時關閉。次年，在市政府否決了業主將其改造成聯合辦公空間的提案後，該建築以1700萬美元的價格售出。

疫情之後，社區團體將Grant大道作為改造目標，旨在將其打造成一條融合藝術畫廊、文化活動和餐飲的「體驗走廊」。包括CMAC在內的六個當地團體打算將該建築打造成一座可能專注於全美華裔歷史的博物館，該館將激活一樓和二樓的空置畫廊空間。

博物館計畫的具體細節仍在敲定中。CMAC聯合執行總監鄧式美（Mabel Teng）表示，團隊已邀請舊金山亞洲藝術博物館前執行總監許傑（Jay Xu）協助新博物館的籌款及項目策畫工作。

三年前，中國文化中心（Chinese Culture Center）購入了Grant大道667號，作為這家擁有60年歷史的機構首個永久性家園。2022年，CMAC購入了Grant大道800號一棟1萬4000平方呎的建築，該建築設有藝術畫廊，現名為「The Edge on the Square」。這些建築，連同用於舉辦藝術展覽和活動的Ross Alley 41號租賃空間，以及位於Clay街965號的美國華裔歷史學會（Chinese Historical Society of America）總部，將共同構成規畫中文化園區的支柱。

疫情 華裔 舊金山

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