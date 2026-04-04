非營利組織買下華埠地標皇后酒樓大廈 擬設立一座博物館

華埠非營利組織收購皇后酒樓大樓並計畫建造博物館，期望以文化重振舊金山市中心。（取自Google Maps）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，一家非營利組織收購了華埠（Chinatown）標誌性的「皇后酒樓大廈」（Empress of China Building），計畫在此打造一座新博物館，作為該社區日益壯大的文化園區的核心，旨在激發持久的經濟與文化活力。

「華埠媒體與藝術協作組織」（CMAC）周三正式完成了對Grant 大道838號這座六層建築的收購，這是該組織五年來在華埠核心區進行的第二次收購。雖然交易價格未予披露，但該組織表示，此次收購得益於私人捐款和賣方的融資支持。

這座建築因同名的「皇后酒樓」宴會廳而聞名，酒樓在運營近半個世紀後，於2015年舊金山科技熱潮達到頂峰時關閉。次年，在市政府否決了業主將其改造成聯合辦公空間的提案後，該建築以1700萬美元的價格售出。

疫情 之後，社區團體將Grant大道作為改造目標，旨在將其打造成一條融合藝術畫廊、文化活動和餐飲的「體驗走廊」。包括CMAC在內的六個當地團體打算將該建築打造成一座可能專注於全美華裔 歷史的博物館，該館將激活一樓和二樓的空置畫廊空間。

博物館計畫的具體細節仍在敲定中。CMAC聯合執行總監鄧式美（Mabel Teng）表示，團隊已邀請舊金山亞洲藝術博物館前執行總監許傑（Jay Xu）協助新博物館的籌款及項目策畫工作。

三年前，中國文化中心（Chinese Culture Center）購入了Grant大道667號，作為這家擁有60年歷史的機構首個永久性家園。2022年，CMAC購入了Grant大道800號一棟1萬4000平方呎的建築，該建築設有藝術畫廊，現名為「The Edge on the Square」。這些建築，連同用於舉辦藝術展覽和活動的Ross Alley 41號租賃空間，以及位於Clay街965號的美國華裔歷史學會（Chinese Historical Society of America）總部，將共同構成規畫中文化園區的支柱。